Previa Arsenal – Doncaster: 25 años después

Los jugadores del Arsenal se lamentan tras encajar uno de los goles en el partido que supuso la eliminación de la EFL el año pasado | Foto: Getty Images

El inicio de la Carabao Cup, la Copa de la Liga de toda la vida, para los equipos de la Premier supone una nueva ilusión para todos ellos, desde el que tiene menos expectativas en la temporada hasta el que opta a todo. Los primeros tienen la oportunidad de conseguir un título cada año donde los grandes ponen a sus jugadores más jóvenes y menos habituales, por lo que sus opciones crecen a la hora de darle a sus aficionados una gran alegría. Los segundos tienen esta competición como vía de pruebas para mantener a todos los jugadores en forma y, si avanzan lo suficiente, luchar por un título que pueda maquillar la campaña.

En este caso tenemos a un Arsenal ante una temporada inusual en cuanto a lo que acontece a Europa debido a su ausencia en la Champions League tras 20 temporadas y su clasificación para la Europa League. No haber empezado demasiado bien la temporada con dos derrotas fuera de casa también ha supuesto una incertidumbre importante en cuanto a los jugadores que conforman la plantilla tras los movimientos que se produjeron en el mercado de fichajes y los contratos que están a punto de acabar. Esta competición podría permitir a esos jóvenes que se han quedado que el club londinense tiene nuevas opciones que aseguran el futuro.

Los jugadores celebran un gol frente al Bournemouth esta temporada | Foto: Getty Images

En el otro lado estará un Doncaster recién ascendido a la League One que buscará reeditar la gran actuación que tuvo frente a su rival de este miércoles en los cuartos de final del año 2005 de esta misma competición. En ese encuentro los Rovers consiguieron empatar a dos al final del partido, pero en los penaltis sucumbieron por 3 a 1. La posibilidad de que el humilde gane al favorito siempre está en el aire, aunque jugando en el Emirates sea aún más remota. Pero seguro que el conjunto de Darren Ferguson buscará la sorpresa en Londres.

Chambers y Wilshere jugarán

Dentro del contexto comentado, Wenger ha anunciado que utilizará una combinación de jugadores entre titulares y no habituales, entre los que se encuentran Calum Chambers y Jack Wilshere. El primero de los dos volverá a jugar con el Arsenal después de un año donde consiguió marcar en el primer partido de la pasada temporada frente al Liverpool. El defensa inglés pasó la temporada pasada en el Middlesbrough pero no había contado para Wenger en el inicio de esta, así que tendrá la oportunidad para convencer al francés. Lo mismo que el centrocampista que ha vuelto esta campaña para tratar de ser el dueño de la medular Gunner de nuevo. Volvió a vestirse la camiseta del Arsenal en el encuentro frente al Colonia la semana pasada, por lo que parece que el técnico galo quiere que vuelva a tener responsabilidad en el equipo.

Jack Wilshere con la camiseta del Arsenal | Foto: Getty Images

Ambos, junto a hombres que compusieron el once que puso el técnico francés frente al Colonia en la Europa League, tratarán de devolver al equipo londinense a la senda del éxito en esta competición que no ganan desde hace 25 años. Entre ellos estará un Maitland-Niles que se espera que brille esta temporada por la banda izquierda. Uno de los líderes del equipo sub-21 la campaña pasada, el centrocampista tendrá que demostrar su calidad por fin en el primer equipo. Por la otra banda también se espera al que señaló Wenger como el relevo de Oxlade-Chamberlain, Reiss Nelson. Será llamativo que muchos de los que compongan su once no habían nacido cuando el conjunto de George Graham, encabezado por el mito de Ian Wright, alzaba el título. Aunque durante todos esos años el Arsenal ha rendido en esta Copa, son siete los años que han pasado sin llegar a la final cuando cayeron frente al Birmingham City.

Un recién llegado a la tercera división inglesa

El Doncaster Rovers es un club con muchos años de vida, 138 concretamente, y que juega en una ciudad en la que las carreras de caballos y el rugby tienen más importancia que el fútbol. El Donny se ha pasado principalmente la vida entre la tercera y la cuarta categoría de Inglaterra, habiendo conseguido varios títulos en esas categorías pero sin tener importancia apenas en el Championship y sin haber pisado nunca la Premier.

John Marquis, uno de los mejores jugadores del Doncaster | Foto: Doncaster

Los Rovers acaban de ascender a la League One, la tercera división inglesa, con un inicio bastante decepcionante con seis puntos en ocho jornadas cerca de los puestos de descenso en la 19ª posición de 24 equipos. Aún así consiguieron la victoria en la segunda ronda de la Carabao Cup frente a un recién descendido al Championship como el Hull City por 2-0. La racha de un punto en los últimos cinco partidos hace que el equipo llegue en una mala forma.

Scott Duncan, un experimentado en el Championship

El partido de la EFL Cup será dirigido por el árbitro de Newcastle Scott Duncan. El colegiado es un experimentado en las categorías inferiores de Inglaterra, ascendido en el 2012 a árbitro oficial de la FA y con mucho recorrido en la League One y el Championship. Por ello Duncan conoce a la perfección al rival del Arsenal al que ha arbitrado en varias ocasiones. En cambio, será la primera vez que dirija un encuentro a los Gunners.

Posibles alineaciones Arsenal – Doncaster