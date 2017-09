Antonio Conte:"El partido de mañana es una gran oportunidad para los jóvenes"

Google Plus

Antonio Conte. Foto: chelseafc

El entrenador del Chelsea ha concedido una rueda de prensa en la que ha comentado alguno de sus planes para el encuentro de mañana. El técnico italiano ha dado a entender que probablemente alinee a cuatro de sus extremos en el once titular, con el objetivo de dar una mayor profundidad a su equipo sobre el césped.

"Pedro no ha tenido mucha suerte" Este enfrentamiento de la Carabao Cup será una prueba de nivel para jugadores como Musonda y Chalobab, que podrán demostrar a su entrenador el potencial que poseen. Pedro y Hazard también comenzarán de inicio el encuentro, conformando el resto del ataque.

"Este partido ayudará a Hazard a probar si está completamente recuperado de su lesión. Me ha dicho que está listo para jugar y confío mucho en su palabra" declaró Antonio Conte.

Antonio Conte en la rueda de prensa de hoy. Foto: chelseafc

"Pedro no ha tenido mucha suerte en lo que llevamos de temporada, por lo que necesita minutos para coger confianza, ya que es un jugador muy importante dentro de la plantilla. La última lesión que ha sufrido no es nada grave, sin embargo debe recuperarse al completo para dejar atrás todo tipo de problemas" dijo el técnico del Chelsea.

"El partido de mañana es una gran oportunidad " Antonio Conte no ha querido descifrar el once inicial, sin embargo han sido muchos los titulares que ha ofrecido en los que ha mostrado su interés para que parte de los jugadores de la plantilla que no han contado con muchos minutos, sean protagonistas en el encuentro de mañana.

"El partido de mañana es una gran oportunidad para algunos jugadores que no han contado con muchos minutos en lo que llevamos de temporada. Musonda y Kenedy destacan mucho en los entrenamientos, son las grandes promesas de este club, pero aún deben crecer mucho como futbolistas" afirmó el entrenador italiano.

Antonio Conte en uno de los partidos en Stamford Bridge. Foto: chelseafc

El técnico "Blue" ha asegurado que darán mucha importancia a esta competición, ya que se trata de un título más. Sin embargo sabe que cuenta con una plantilla muy extensa y confirma que mañana dará la oportunidad a muchos jugadores nuevos.

"Confío en todos mis jugadores y estoy seguro que ninguno desaprovechará el encuentro de mañana. Los jugadores más jóvenes responderán como realmente saben y me demostrarán que son aptos para el equipo" declaró Antonio Conte.