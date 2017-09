Darren Ferguson: "Voy a aprender mucho del partido ante el Arsenal"

Google Plus

Darren Ferguson en el último encuentro ante el Scunthrope United. Foto: Página web oficial del Doncaster Rovers.

Darren Ferguson se ha mostrado positivo pero cauteloso en la rueda de prensa pese a que el conjunto del norte de Inglaterra no haya tenido buenos resultados en la League 1 (en la que se encuentran empatados a puntos con el Rochdale que marca el descenso). “Intentamos ganar cada partido y este no va a ser diferente. Creo que voy a aprender mucho del partido ante el Arsenal”. El escocés elogió al equipo del norte de Londres “para ganarles tendremos que hacer un partido de ocho o de nueve y esperar que ellos no estén a su mejor nivel”.

En cuanto al juego el técnico del Doncaster Rovers cree que sus hombres deberán aprovechar los balones en materia ofensiva y ser un equipo sólido en momentos de defensa. “Los jugadores tendrán el balón mucho más tiempo del que creen y debemos aprovechar nuestros momentos de posesión, en defensa debemos ser un equipo sin fisuras”.

En la rueda de prensa se ha recordado el partido de 2005 en el que ambos equipos se enfrentaron, en los cuartos de final de la, por entonces, Football League Cup ambos equipos llegaron a la prórroga con 1-1 en el luminoso. En el tiempo extra el Doncaster Rovers se puso por delante con gol de Green pero en el último minuto de la prórroga Gilberto empató de nuevo el encuentro y finalmente el Arsenal se impuso en los penaltys. “Todo el mundo habla del partido de 2005, estamos en una situación similar, quiero que los jugadores disfruten y juguemos bien. Queremos sorprenderles, no ir a Londres de vacaciones.

Sobre las posibles alineaciones Ferguson insistió en que se quiere enfrentar a los mejores, “quiero que jueguen los mejores jugadores del Arsenal, sería una prueba genial para el equipo”.También habló sobre el estado de forma de Tommy Rowe, uno de los pilares del equipo, “Rowe está bien, el domingo ante el Scunthorpe United hizo un gran partido”.

El entrenador del Doncaster Rovers también habló entre risas sobre la relación de su padre, Sir Alex Ferguson, con A. Wenger, “se tenían mucho respeto mutuo, hablaré con mi padre a ver si me puede dar algún consejo para enfrentar al Arsenal”.