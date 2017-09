Previa West Brom - Manchester City: una copa ilusionante

Google Plus

Sané y Nyom pugnan por el balón en el último encuentro entre ambos. Foto: Zimbio

Frenética semana de fútbol en Inglaterra que sigue su curso con la tercera ronda de la recién renombrada Carabao Cup. El City debutará en la competición, frente al West Brom que ya ha disputado una ronda. The Hawthorns acogerá el partido entre uno de los equipos más defensivos de la liga contra uno de los más ofensivos, además, se cruzarán dos rachas totalmente opuestas. El West Brom lleva tres partidos sin ganar, mientras que el City lleva sus partidos contados por victorias, exceptuando el que les enfrentó al Everton, que terminó con 1-1.

Kompany trata de cortar un balón de Rondón. Foto: Zimbio

A por todas en copa

Con el objetivo de la permanencia en liga ya más que asimilado, el equipo dirigido por Tony Pulis se plantea subir un peldaño más, el de luchar por un título, el de copa, que por otra parte le daría billete para luchar en Europa. Un objetivo ambicioso y jugoso que no dejarán escapar fácilmente, y menos aún en casa. Se prevee algún cambio en el once como el del portero Myhill, pero lo más seguro es que Pulis apueste por hombres fuertes para tratar de superar de una vez al City y avanzar en copa a los octavos de final.

Yacob y Nyom, que podrían ser de la partida, charlan con Fletcher el año pasado. Foto: Zimbio

El West Brom viene de tres partidos ligueros en los que no conoce la victoria y solo ha sumado un punto de nueve posibles ante West Ham, Brighton y Stoke. Había ganado los dos primeros partidos de liga y eliminado al Accrington en copa, pero ha entrado en mala racha, y quieren romperla ante el equipo de Manchester. El juego rocoso de los equipos de Pulis es conocido ya en toda Inglaterra, y pocas veces regala partidos ante grandes, por lo que venderán cara su derrota. Hombres como Rondón o Evans pueden ser claves.

Un título más para asaltar

Silva lanza ante Yacob. Foto: Zimbio

Los de Pep Guardiola van a por todas este año tras un mercado de fichajes en el que han cubierto las carencias que tenían. El objetivo es luchar por todos los títulos, y ganar al menos uno importante. Sin embargo, seguir adelante en la copa permitiría al equipo tener más minutos para repartir entre todos y así llegar a los partidos importantes con todos los jugadores en forma, con ritmo y aptos para ser alineados. Visitarán The Hawthorns, un estadio que se les da bastante bien, para enfrentarse a un equipo rocoso y siempre peligroso como es el de Pulis.

Yaya Touré se mete en el área. Foto: Zimbio

Llega el partido de copa dentro de una increíble racha de goles a favor y victorias para los Cityzens. Están primeros en liga con 16 goles a favor y en Champions vencieron al Feyenoord 0-4 para abrir la fase de grupos. Agüero y Gabriel Jesús están en plena forma, al igual que De Bruyne, Stones o Mendy, aunque varios de ellos descansarán esta semana ya sea en copa o contra el Palace el sábado. Hombres importantes que no estaban jugando como Sané, Touré o Gundogan podrían entrar en el once, también el repescado Mangala o el suplente Bravo. Hombres del filial como Brahim, Foden o Duhaney podrían tener minutos, al igual que Delph o Zinchenko. Eso sí, Guardiola no tirará la copa.

Los Cityzens claros favoritos

Los últimos precedentes entre ambos indican claramente que el West Bromwich lo tendrá muy complicado el miércoles. Las estadísticas dicen que los pupilos de Pulis llevan sin rascar algo contra el City desde el 26 de diciembre de 2012, cuando empataron a cero en partido de liga en The Hawthorns. La última victoria de los locales fue en 2010 también, en partido de copa por 2-1. El club de Manchester lleva ganando 14 partidos consecutivos ante los Baggies.

Competición/temporada Local Resultado Visitante Premier League/16-17 Manchester City 3-1 West Brom Premier League/16-17 West Brom 0-4 Manchester City Premier League/15-16 Manchester City 2-1 West Brom Premier League/15-16 West Brom 0-3 Manchester City Premier League/14-15 Manchester City 3-0 West Brom

Otamendi obstruye a Rondón. Foto: Zimbio

Posibles onces West Brom vs Manchester City

En un mes repleto de partidos, sobre todo para los equipos que juegan competiciones europeas como el City, un partido de copa parece el más indicado para hacer rotaciones, dar oportunidades a los menos habituales y dar descanso a los titulares. Se preveen rotaciones masivas en el City, aunque el West Brom podría apostar fuerte.