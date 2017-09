Klopp: "No pondré un equipo débil, alinearé piernas frescas y daré oportunidades"

Google Plus

Klopp durante un entrenamiento. | Imagen: www.liverpoolfc.com

La Carabao Cup comienza para el Liverpool y lo hará en uno de los estadios que más se le ha resistido desde que Klopp está a los mandos: el King Power Stadium. Los Reds visitarán al Leicester en busca del pase a la cuarta ronda de la competición copera.

Una de las novedades que traerá este partido será las rotaciones en todos los puestos de la plantilla. Aunque algunos como el lateral izquierdo han visto como varios jugadores han participado ya en la temporada, muchos otros están esperando para tener sus primeros minutos como titulares: “Es una oportunidad fantástica para Alex. Desde que está aquí, ha sido difícil entrenar en diferentes cosas porque tenemos un partido detrás de otro”, comentó Klopp sobre Chamberlain. “Nos sentamos con él y los analistas para mostrarle cómo queremos que juegue en esta o esa posición. Ha trabajado también, pero no hay prisa. Es muy bueno que esté aquí”, concluyó el entrenador alemán.

El fichaje procedente del Arsenal no está teniendo todo el peso que se esperaba cuando se cerró su llegada pero, según su entrenador, no ha tenido situaciones cómodas para disputar minutos como a él le gustaría: “El fin de semana no era fácil. Había presión e intentamos hacer algo sin renunciar a muchas oportunidades. Tomamos mucho riesgo en este partido y él estuvo involucrado y lo hizo muy bien”.

Otro de los puestos en los que se ha asegurado la rotación es la portería. Con la participación de Karius en la Champions League y Mignolet en Premier, las copas nacionales serán par Danny Ward según ha confirmado Klopp: “Jugará mañana. Tenemos muchos jugadores que ahora están en buen momento pero no tienen partidos para jugar. Por ejemplo, Marko Grujic dio un salto en su desarrollo pero nadie pudo verlo aún. Es muy bueno darle la oportunidad”. En defensa, el entrenador del Liverpool también hará rotaciones. Lovren, que se perdió el encuentro ante el Burnley por problemas de espalda, y Flanagan, algo desaparecido esta temporada, serán de la partida en el King Power Stadium este martes. Sin embargo, respecto al lateral inglés no ha confirmado si lo hará como titular, ya que según ha analizado, “depende de algunas otras cosas”.

Dos hombres que seguro que no estarán ante el Leicester serán Lallana y Clyne. Ambos lesionados desde la pretemporada, siguen con su recuperación, aunque parece más cercana: “Clyne tuvo su tercera o cuarta carrera fuera ayer, no a la máxima intensidad pero es un gran paso. Adam está cerca de salir y correr. De la próxima novedad os informaré en la próxima rueda de prensa”.

En la punta del ataque, tras probar con Firmino y Sturridge ante el Burnley la semana pasada, puede que haya llegado el momento de darle minutos a Solanke. El joven llegado desde el Chelsea podría ser titular ante el Leicester en Copa: “Es emocionante. Estoy muy feliz de tenerle por aquí. Es un chico maravilloso. Tendrá minutos y cada minuto es una oportunidad. Ese es el beneficio de la edad. Cuando tienes su edad y no juegas habitualmente en Premier League, buscas jugar lo que sea. Si es un minuto, dos minutos, como si son cinco o veinte, no importa cuánto sea. Podéis ver que está lleno de alegría y calidad”.

Pese a que no se trate de un partido más de Premier, el entrenador del Liverpool tiene clara la importancia de una competición como la Carabao Cup para los aficionados: “Es lo mismo cada año. Es la única competición que jugamos mañana, así que estamos totalmente centrados en ella. Tanto como podamos alinear un buen once, lo haremos. Es un buen momento, por supuesto que es extraño porque jugamos contra el Leicester de nuevo el fin de semana que viene y estoy seguro de que haremos cambios los dos entrenadores. Pero, de nuevo, no voy a ir con un equipo débil a esta competición, sólo pondré piernas frescas y daré oportunidad de jugar a algunos jugadores con el plan claro de ganar”, comentó el técnico.

Este torneo puede ser una de las bazas que tiene el club para hacerse con un título esta temporada, pero esta condición no será una suma de presión para Klopp: “No estoy seguro de si hay presión sobre nosotros debido a eso. No siento esa presión. Siento la oportunidad de hacer algo bueno de verdad. Es una competición muy muy interesante; probablemente tenga presión, pero no más que la que me pongo yo a mí mismo como suelo hacer”.

Al medirse ante un club de la máxima competición británica podrá ser un buen momento para que muchos jugadores empiecen a meterse en la dinámica del club y así sumar en partidos cada semana: “Tenemos suficientes partidos para que los jugadores vayan ganando ritmo paso a paso. Es una situación en la que tenemos que hacer cambios, tenemos que rotar. Un jugador como Sadio, que ha sido expulsado, es imposible que juegue, pero podríamos jugar todo el tiempo con el mismo once. Entonces los demás tendrían que esperar a que alguien estuviera lesionado y no pudiera jugar nunca más”. En los ejemplos de la rotación que quiere para sus jugadores puso de ejemplo a Sturridge, que superados los problemas físicos, disputó 90 minutos ante el Burnley: “Fue muy bueno que jugara todo el partido. Estuvo físicamente fuerte, fue peligroso en el área, estuvo involucrado en muchas acciones. No creo que podamos darle a Daniel muchos consejos sobre cómo marcar más a menudo. Es un jugador fuera de lugar, cuando está en forma”.

A pesar de la defensa a ultranza del entrenador sobre la capacidad de su plantilla para afrontar todas las competiciones, los medios siguieron interesándose por la capacidad del Liverpool de ser competitivo en todo: “Desde la perspectiva de hoy, podemos lidiar con todo. Veremos cómo estamos en enero. ¿Qué alternativa tengo, enseñar una bandera blanca en Leicester? ¿Decirles que si quieren llegar a las semifinales, que lo hagan porque no queremos jugar? Tuvimos algunas alineaciones y todo fue bien en los años anteriores cuando pensábamos en otros partidos mientras jugábamos esta competición. No teníamos la oportunidad de poner al mejor equipo y la gente decía que no respetábamos la competición. Ahora tenemos jugadores para ello, es suficientemente grande para pensar en todas las competiciones”.