Shakespeare: "Haré algunos cambios, pero no dejaremos de ser competitivos"

Craig Shakespeare. Foto: Leicester City.

Leicester City comienza una particular semana, en la que recibirá en el King Power Stadium al Liverpool de Klopp en dos ocasiones. La primera será este día martes por la tercera ronda de la Carabao Cup, comúnmente conocida como la Copa de la Liga, y la segunda llegará el próximo sábado por Premier League.

Para el primer choque, el entrenador de los Foxes, Craig Shakespeare, confirmó que Christian Fuchs y Matty James se están recuperando bien de sus respectivas lesiones, por lo que le dará un lugar en la plantilla a los jóvenes Josh Knight y Hamza Choudhury.

"Vardy no entrenó, será evaluado; Fuchs y James no estarán"

"Haré algunos cambios en la alineación, pero no dejaremos de ser competitivos. Traeremos a dos muchachos jóvenes. Josh Knight, que ha estado involucrado antes, y a Hamza Choudhury", afirmó Shakespeare.

James y Fuchs quedaron definitivamente descartados para el primero de los dos partidos mientras que el delantero inglés Jamie Vardy será evaluado este martes por la mañana antes de que Shakespeare haga la elección de su once inicial para enfrentar a Liverpool desde las 20:45 (hora española).

Vardy, una de las dudas para el choque de este martes | Foto: Leicester City.

"Jamie no se ha entrenado. Le daré todas las oportunidades. Él tiene un problema en la ingle, y es por eso que salió ante Huddersfield. Ha tenido un tratamiento continuo y le daremos todas las oportunidades para estar en forma, pero no lo arriesgaremos. Lo evaluaremos mañana [martes] por la mañana, pero estoy seguro de que estará listo para el sábado", aseguró el entrenador de los Foxes en conferencia de prensa.

"Christian [Fuchs] se las arregló para entrenar hoy con el equipo, debería estar bien para el sábado. Matty [James] no lo hizo. No serán incluidos. Me resisto a poner un marco de tiempo en Matty. Él se siente frustrado, pero es importante que escuche a los médicos. No quiero ponerle bajo presión para jugar con dolor. Lo más probable es que esté bien para el sábado, pero no queremos ponerlo bajo presión", añadió Shakespeare.

Además, el defensor alemán Robert Huth tampoco será de la partida ante los Reds, ya que continúa con su recuperación luego de atravesar una cirugía en uno de sus tobillos durante el verano: "Huth tuvo un buen comienzo para su recuperación, pero estamos siendo cuidadosos con él siguiendo los consejo del fisioterapeuta".