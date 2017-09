Conte: "He sido jugador, sé que estas rachas de expulsiones pueden pasar"

FOTO: CFC

Tras empatar 0-0 con su rival londinense, el Arsenal, los de Conte pierden el hilo arrollador que están llevando a cabo los dos colosos de Manchester. La excesiva obsesión defensiva de Conte, sumada al nivel de la plantilla del Arsenal, que pese a las declaraciones del italiano intentando enaltecer a los de Wenger, dista mucho de ser competitiva con la de equipos como City, United, Tottenham o el propio Chelsea, hicieron del partido una mala tarde de domingo para los presentes en Stamford Bridge.

El poco fútbol de espectáculo y de derroche de ocasiones en un ritmo vertiginoso y -en ocasiones- desordenado y carente de cualquier orden táctico que gusta en Inglaterra no se ha visto todavía en Londres esta temporada y quizá, si los pupilos siguen las directrices de Conte, no se vaya a ver.

"La actuación ha sido buena, cuando juegas este tipo de partidos sabes que todo puede suceder. Ambos conjuntos tratamos de crear ocasiones y ganar. Hemos entrado bien en el partido, los primeros 20 minutos, y hemos sufrido a mitad de la primera parte. Pero a veces la gente se olvida de que el Arsenal es uno de los equipos top de Inglaterra. Sabíamos a que nos enfrentábamos", ha dicho el italiano.

Al ser preguntado por la expulsión de David Luiz ha manifestado lo siguiente: "Sabes muy bien que no me gusta comentar las decisiones de los árbitros. No lo he hecho antes y no lo hago ahora. Lo único que puedo decir es que es muy importante ver lo que ha pasado antes de la entrada de David Luiz, seguro que ha sido falta. El árbitro ha tomado esa decisión pero si hubiera parado el juego antes, creo que esto no hubiera pasado. Es raro pero en todas las facetas tenemos que tratar de mejorar. En la faceta táctica, en la condición física y también tratar de mejorar esta situación y también tener más fortuna en el futuro".