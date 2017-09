Robertson sobre el próximo partido por Copa Carabao: "Toda esta semana nos enfocaremos en eso"

Andrew Robertson. Foto: Liverpool

Los jugadores del Liverpool quieren cambiar la mala imagen que le dejaron a sus fanáticos tras el empate ante el Burnley, en un encuentro en el que tuvo grandes posibilidades de ganar en casa pero no lo consiguió e igualo por 1-1 con goles de Scott Arfield para "the clarets" mientras que Mohamed Salah anotó para los de Anfield. Robertson es uno de los jugadores que se mostró dispuesto a revertir esta situación "Tenemos un partido el martes en la copa y luego otro partido de liga contra Leicester, así que es importante que volvamos a ganar y toda esta semana nos enfocaremos en eso". Estas eran las palabras del defensor escoces refiriéndose a la seguidilla de encuentros y las ganas de volver a la victoria.



Los “Reds”, de regular comienzo en la Premier (acumulan 8 puntos en 5 partidos), tendrán el desafío de enfrentar al Leicester dos veces en cinco días y ambos en condición de visitante. "Por supuesto, esa es la belleza del fútbol y especialmente jugando para un club como este, juegas el sábado, martes, sábado, martes, si tienes una mala tarde o una mala noche entonces tienes tiempo para corregirlo" Concluía Andy Robertson retirándose del estadio.



El encuentro del martes ante Leicester por la tercera ronda de la copa de la liga será a las 20:45 hora España en el King Power Stadium. El DT Klopp ya se prepara para armar un equipo que contará con poco descanso pero con la buena noticia de que no cuenta con lesionados tras el partido del sábado y que Philippe Coutinho ya se encuentra en óptimas condiciones físicas tras responder muy bien ante Burnley. Cabe destacar que Sadio Mané sigue suspendido cumpliendo su sanción de tres fechas tras su expulsión ante el Manchester City en la fecha 4 de la liga. Por su parte el Leicester llega al partido del martes tras empatar por 1 - 1 ante el Huddersfield de visitante.