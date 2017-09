Sin goles en el derbi de Londres

Google Plus

Ramsey y Fábregas. Foto: Premier League.

Stamford Bridge abría sus puertas una vez más para que se dispute el derbi de Londres. Un derbi no es un partido cualquiera y prueba de ello ha sido la intensidad con la que ambos equipos han disputado el partido. Pese a no haber goles y no haber muchas ocasiones, los jugadores lo han dado todo para poder llevarse la victoria pero al final el partido ha finalizado con empate 0-0.

Ambos entrenadores salieron con defensa de tres centrales lo que hizo que el único delantero de ambos equipos estuviese siempre rodeado de defensores y fuese muy difícil crear peligro. Lacazette estuvo prácticamente desaparecido y Morata mantuvo un interesante duelo con la defensa del Arsenal, peleando todos los balones sobre todo contra Mustafi.

Superioridad 'gunner'

El partido comenzó con un mayor protagonismo del Chelsea. Los de Conte tenían más la posesión, intentando generar ocasiones sobre todo por las bandas, con las subidas de Moses por la derecha y Marcos Alonso por la izquierda, y el Arsenal se mantenía replegado.

Con el paso de los minutos, el Arsenal fue mejorando y fue el equipo que se hizo con la posesión, encerrando a los de Stamford Bridge en su área y generando las ocasiones más claras del partido.

La primera oportunidad del partido fue para el Arsenal. Una buena pared por el costado derecho dejó a Bellerín en la línea de fondo para dar un pase atrás que remató Lacazette. La réplica del Chelsea llegó minutos después en un magnífico pase en profundidad de Fábregas que dejó solo a Pedro ante Cech pero el portero checo consiguió evitar el gol.

El Arsenal tuvo dos oportunidades más para adelantarse con un disparo de Xhaka desde fuera del área y una ocasión clara en las botas de Ramsey que tras una buena internada en el área estrelló el balón al palo.

Con el 0-0 y la superioridad del Arsenal se acabó la primera parte, con un Arsenal dejando muy buenas sensaciones y un Chelsea que no encontraba su sitio en el partido.

William y Monreal disputando un balón. Foto: Premier League.

Reparto de puntos

En el descanso Conte realizó el primer cambio del partido. Bakayoko salió al terreno de juego por Pedro y Fábregas adelantó su posición con el objetivo de recuperar el dominio que había perdido en el final de la primera parte.

En esta segunda mitad primaron la igualdad y las pocas ocasiones, con posesiones largas que no se traducían en oportunidades claras de gol. Para intentar cambiar esta dinámica, ambos entrenadores dieron entrada a sus respectivas 'estrellas'. El primero fue Wenger, que sustituyó a Alexis por Lacazette, quedando el chileno como referencia arriba. Minutos después Conte metió en el partido a Hazard por William para jugar entre líneas. Con la entrada de estos dos jugadores, el juego de sus respectivos equipos pasó por ellos y crearon algo más de peligro.

El Arsenal pudo adelantarse a la media hora de segunda parte en un cabezazo de Mustafi pero el colegiado señaló fuera de juego.

Al final del partido David Luiz fue expulsado por una dura entrada sobre Kolasinac que hizo que su equipo se quedara con un hombre menos y que conllevará presumiblemente una suspensión de tres partidos para el central brasileño.

David Luiz en el momento de su expulsión. Foto: Premier League.

Este empate, que hace justicia a lo mostrado en el partido, no deja satisfecho a ninguno de los dos equipos pero los grandes beneficiados de este resultados son sus competidores en la lucha por el título ya que dos de los candidatos a priori para ganar la liga se han dejado puntos.