Roy Hodgson, tras la caída en su debut: "Fue una actuación decepcionante"

Roy Hodgson y un debut con derrota. Foto: Crystal Palace.

El tempranero gol de Steven Davis dejó en le fondo de la tabla a Crystal Palace, que se convirtió en el primer equipo en la historia de la máxima categoría del fútbol inglés en no anotar goles y perder sus primeros cinco partidos de liga, al mismo tiempo que se transformó en el conjunto que más tardó en marcar un gol al comienzo de una campaña de liga.

Posterior al partido, Roy Hodgson, flamante nuevo entrenador de los Eagles, habló en conferencia de prensa sobre sobre lo sucedido en el partido y el futuro de su equipo.

"Es una actuación decepcionante, estaba nervioso y había un sentimiento de ansiedad que estaba allí para que todos los sintieran en la primera mitad en particular, que no se hizo más fácil al conceder el primer gol", dijo el ex seleccionador inglés.

"En la primera mitad era demasiado obvio que la táctica era jugar balones largos hacia Benteke, pero eso no produjo ninguna recompensa real. En el segundo tiempo lo hicimos un poco mejor y nos hicimos con el balón en el mediocampo, tal vez no tanto como me hubiera gustado, pero había señales de que queríamos hacer eso", agregó.

Hodgson destacó el trabajo de Loftus-Cheek | Premier League.

"Ruben Loftus-Cheek fue el único jugador con el que quería arriesgarme, y me alegré de haberlo hecho porque jugó bien. Él se cansó y me informó que tenía que salir, no podía correr más, pero obtuvimos 80 minutos de él que es positivo", señaló Hodgson sobre quien fue la figura en los Eagles.

El técnico inglés también hizo referencia al impacto psicológico tras las desconcentraciones en los primeros minutos de juego: "No hay una falta de actitud de los jugadores sobre el deseo de trabajar y mejorar en equipo y en lo individual, pero psicológicamente tenemos una pelea en nuestras manos y tenemos que asumir eso".

"Cinco derrotas, cero puntos y un programa duro por delante, cuando nos fijamos en la calidad de los oponentes. Es doloroso hoy, y siento que va a ser doloroso en algunos de los momentos que van a seguir. Sólo tenemos que trabajar y trabajar con estos jugadores", añadió Hodgson.

Un pensante Roy Hodgson durante el encuentro ante Southampton | Foto: Premier League.

Además, el entrenador de los Eagles habló sobre sus sensaciones tras regresar a los banquillos: "Estoy muy contento de estar de vuelta. Estoy encantado con la recepción que recibí de la multitud y estoy muy contento de estar de vuelta en Selhurst Park".

La próxima prueba de Hodgson llegará el día martes, cuando reciba a Huddersfield Town por la tercera ronda de la Carabao Cup [Copa de la Liga], en un encuentro que le permitirá conocer aún más a sus jugadores y con el cual, en el caso de conseguir una victoria, podrá aumentar la confianza de sus dirigidos.