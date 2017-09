Klopp tras el empate ante el Burnley: "Hoy no estoy de humor, quizá mañana vea cosas positivas"

Google Plus

Klopp en el encuentro frente al Burnley. | Imagen: www.liverpoolfc.com

El encuentro ante el Burnley dejó al Liverpool con solo un punto tras no poder sobreponerse del todo al tanto inicial de Arfield. Los de Klopp no supieron encontrar la forma de superar a los Clarets y alargaron la mala racha de resultados un partido más.

Pese al devenir del partido, en el que los de Anfield tuvieron el control total del balón y las ocasiones, no pudieron pasar del empate: “No estoy del mejor humor. Es extraño pero el hecho es que empatamos. Muchas partes del partido fueron felices para mí. No siento positividad ahora. Estoy en modo 1-1. Quizá mañana pueda ver cosas positivas”, comentó Klopp ante los medios.

Respecto al choque de Champions ante el Sevilla, hoy el equipo era prácticamente otro, dando minutos a jugadores que esta campaña todavía no están disfrutando de mucho protagonismo. Pese a eso, el entrenador del Liverpool está contento con que el modelo de juego no ha cambiado: “Hemos hecho siete cambios pero seguimos jugando el futbol adecuado. Fue el mejor partido contra el Burnley desde que estoy aquí. Fue una actuación disciplinada de nuestros oponentes y nuestra. Pero solo marcamos un gol. La fortuna no se puso la camiseta del Liverpool hoy. Debimos haber tenido un penalti y nos estrellamos con el palo”.

La mala suerte también actuó en contra del Liverpool en el tanto que consiguió Arfield para el Burnley. Los de Dyche aprovecharon una de las debilidades defensivas del conjunto Red para adelantarse: “Eso es donde tenemos que mejorar más. Desde una situación ofensiva a una defensiva. Trent pudo haber ganado el balón por arriba y entonces Klavan fue allí para defender la situación. Robertson también”.

Una de las buenas noticias de esta jornada para Klopp es que ha recuperado a Coutinho, al menos durante más de una hora de juego. El brasileño, que salió de inicio, tuvo buenos minutos dictando el ritmo del equipo desde el centro del campo y acabó siendo sustituido por unas pequeñas molestias: “Necesita ritmo. No queríamos cambiarle pero tuvo un golpe y cuando en una pequeña interrupción para beber agua nos dijo que estaba bien, pero quizá sería mejor parar. Y pensamos que lo mejor era sustituirle”.

La semana, con una abultada derrota ante el Manchester City y dos empates consecutivos en casa, no ha sido la mejor de la temporada para los Reds: “Si puedo superar unas pocas situaciones desafortunadas hoy, entonces es mi trabajo lo que se ve en las actuaciones del equipo. Estamos frustrados porque podemos ver qué somos capaces de hacer. ¿Siete cambios y este nivel de fútbol? Eso no es normal”.

Aunque no han logrado el resultado que esperaban, los de Anfield al menos saben que tienen mucho tiempo a lo largo de la campaña para obtener mejores cifras y reforzar los fallos que se siguen cometiendo: “Todavía tenemos espacio para mejorar. Podríamos haber ganado todos nuestros partidos, pero tenemos que mejorar”. El partido, con los Reds volcados sobre el área rival, sufrió una decisión arbitral que podría haber cambiado el marcador. Salah fue derribado en el área y, aunque la jugada siguió para el Liverpool, no consiguieron anotar y se pidió la pena máxima: “Necesitas tener suerte a veces y necesitas tener a un árbitro que tome las decisiones correctas”.