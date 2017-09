Tercera victoria seguida del Newcastle de Benitez

Google Plus

El Newcastle se ha llevado los tres puntos en un partido en el que fue muy superior al Stoke City, vencieron por 2-1. El Newcastle tendría muchas ocasiones para conseguir un resultado más holgado. No fue la noche del español Joselu, que solo lleva un gol en cinco partidos de Premier League. El Stoke fue mucho peor pese al gran juego de su estrella, Xherdan Shquiri, que marcaría el gol de su equipo.

Con goles de Christian Atsu y Jamaal Lascelles, el Newcastle continuaría su buena racha, ampliando de dos a tres partidos seguidos ganados. Las urracas ascienden siete puestos en la tabla de la Premier League, pasando de un mediocre undécimo puesto a la cuarta posición. Por otra parte, el Stoke deberá ponerse las pilas y volver a ganar, ya que desde la segunda jornada no conoce la conoce la victoria.

Durante los primeros veinte minutos los dos equipos se tantearon tímidamente. El Stoke dominó tímidamente al inicio, pero sin claras ocasiones. Este guión duró solo 19 minutos, cuando Christian Atsu desvirgó el marcador tras un gran centro bajo de Ritchie.

El Newcastle se vino arriba y estuvo cerca de encarrilar el partido con un segundo gol. Ritchie estuvo a punto de dar otra asistencia, metiendo un centro al área que mandó fuera Lascellesa muy cerca del arco. El Stoke estuvo cerca de devolver el gol, el suizo Shaquiri dió un trallazo que acabó cerca de la escuadra.

Después del chut de Shaquiri, Joselú tendría varias claras ante el que su ex-equipo, pero se vió que no era su día. En el minuto 28 y 35 el delantero español estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero conectó mal el disparo en las dos ocasiones. Hasta el descanso no sucedió nada destacable menos una sucesión de faltas, pero ningún jugador fue amonestado.

Las urracas llegarían al descanso con muy buenas sensaciones. Dominaban el partido y merecían haber terminado el primer curso con más de un gol a favor. La charla en el descanso de Mark Hughes, actual entrenador de los potters, no pareció dar resultado pese al gol en el 57 de los potters.

Arrancaría la segunda parte y continuaría el dominio del Newcastle. Nada más comenzar, Joselu volvería a fallar otra clara ocasión, el canterano madridista mandaría cerca del largero un envío de Atsu. Despúes de esta ocasión el Stoke se animaría hasta lograr el gol en el 57. Quién sino Shaquiri, el mejor del Stoke metería el único gol para su equipo. Joe Allen conectaría con el suizo que definiría genial con la zurda para batir a Elliot por el palo izquierdo.

La alegría le duraría 11 minutos al Stoke que se volvería abajo con el gol en el minuto 68 de Lascelles. Tras un penalti no pitado a favor de los locales, estos se volverían a poner por encima en el encuentro. Esta vez Lascelles no fallaría y enviaría el balón al fondo de la red de cabeza tras otra asistencia de Ritchie.

El resultado ya no cambiaría en los últimos 20 minutos. El Newcastle sería protagonista de las siguentes acciones, con dos amarillas (Clark 73` y Merino 77`). Joselú desesperó a Benitez, que le cambió por Gayle... hoy no era su día. En el 84 el gigantón Crouch entró por Allen para el Stoke. Dos minutos después, Diamé entraría por Pérez para los blanquinegros. En los últimos minutos el Stoke tendría dos ocasiones para igualar el encuentro, pero Choupo-Moting y Diouf no acertaron de cara a gol.

Así, el Newcastle se llevó 3 puntos muy merecidos pese al arreón final de los rojiblancos. Tercera victoria seguida del equipo de Rafa Benitez que se cuela en los clasificados para Champions League, en un cuarto puesto muy jugoso. Mientras, el Stoke se atasca en la media tabla a espera de que los demás equipos jueguen sus partidos.