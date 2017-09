Arsène Wenger: “Los cuatro primeros puestos se deciden en los duelos directos”

Arsène Wenger durante uno de los entrenamientos de esta semana | Foto: Getty Images

Los Chelsea – Arsenal siempre tienen un aroma especial y, aunque este año llega algo pronto como para marcar la diferencia entre ambos, quizás tenga algo más de importancia para los Gunners. El hecho de haber perdido ante el Liverpool le coloca en una situación desfavorable respecto al resto de favoritos en la lucha por el campeonato, y sobre todo ante los de Antonio Conte que vencieron al Tottenham. Pero como al final todo se reduce a duelos directos, los de Holloway llevan la ventaja tras comenzar la temporada alzando la Community Shield ante los Blues. Por lo que el equipo del distrito de Fulham buscará venganza a la vez que alejar de los puestos de honor a su rival por la supremacía de Londres.

Wenger aseguró que una victoria sería muy importante para su confianza. “Es muy importante cuando llegan los partidos grandes como este tener muy buenas sensaciones, y la victoria ante el Bournemouth nos ayudó a superar los dos resultados malos que arrastrábamos”, comentó el técnico francés. Además, se trata de un duelo frente a uno de los candidatos a estar arriba, por lo que el galo destacó que “si analizas la Premier en los últimos años, está claro que las cuatro primeras posiciones se deciden por la calidad de resultados que consigues ante tus rivales directos, es muy importante lograr resultados positivos”.

También le preguntaron por las dificultades que tiene su equipo para afrontar partidos importantes fuera de casa. Wenger fue muy certero con respecto a esto y declaró que “si miras mi récord verás que he disputado dos años en Inglaterra en los que no he perdido partidos lejos de casa”. “El año pasado desde la derrota ante el Everton no perdimos ningún partido más lejos del Emirates, excepto ante el City, pero no creo en que eso nos produzca falta de confianza fuera de casa”, analizó el técnico de los Gunners. “Creo que todas los campos son de 105 metros por 68 metros, nunca he concebido que sea diferente jugar fuera que en casa, es una cuestión de ambición, no importa donde juegues, sigue siendo fútbol y esta es una buena oportunidad de demostrarlo”, argumentaba certero el francés.