Eddie Howe: "Hemos terminado muy bien el partido"

Google Plus

Eddie Howe tras el partido / Imagen: AFC Bournemouth

El inicio de temporada del Bournemouth ha estado bastante lejos de las expectativas. Los Cherries se habían asentado en la Premier League gracias al gran trabajo de Eddie Howe al frente del club, y por los refuerzos realizados en el ya acabado mercado de fichajes veraniego, se esperaba que el conjunto del sur de Inglaterra diese un paso adelante en la competición doméstica. Por ello, las derrotas que han cosechado los Cherries en estas primeras jornadas han dejado una sensación de incredulidad en el Vitality Stadium ante lo que estaba sucediendo. Es por lo que la victoria ante el Brighton por 2-1 da aire a los sureños.

Sus primeros tres puntos de la temporada al fin llegaron, y no pudo ser de mejor manera: ante su propio público y remontando un resultado adverso. Eddie Howe y sus muchachos habían logrado al fin la victoria, el dejar de lado todos los fantasmas que habían tenido en estas primeras jornadas. La felicidad reinaba en Bournemouth, y su entrenador no iba a ser menos. "Empezamos con 0-1 y no sabíamos cómo responder a ello. Hemos terminado muy bien el partido", declaraba Howe.

Una de las figuras de este encuentro fue, sin lugar a dudas, Jermain Defoe. El delantero inglés tiene el gol en su venas, y aunque pasen los años, él seguirá perforando la red. Su gol fue el que certificó la remontada, siendo este un gol muy especial, ya que era su primer gol para el Bournemouth en su segunda etapa en el club. "Es uno de los mejores delanteros que he visto", declaraba el entrenador de los Cherries. Los halagos de Howe hacia Defoe no se quedaron ahí, ya que afirmó que Defoe es "un ejemplo para los jóvenes" gracias a la gran carrera que tiene.

Otro de los héroes del Bournemouth ante el Brighton fue Jordan Ibe. El joven extremo inglés realizó una gran actuación, ya que entró al campo con el partido perdido y gracias a sus dos asistencias consiguió que su equipo remontase. Por ello, Howe en rueda de prensa le llenó de halagos, ya que es un jugador que aún no ha rendido como se esperaba y necesita recuperar toda la confianza perdida. "Ibe es un jugador muy prometedor y es muy fácil infravalorarlo. Él aún está aprendiendo y tiene las cualidades necesarias para triunfar", declaraba Howe. Sin duda, los Cherries necesitarán más actuaciones de este calibre del joven extremo si quieren seguir con este buen resultado. La buena mano de Eddie Howe y la aparición de jugadores importantes como Defoe serán clave para hacer que esta temporada sea buena en el conjunto del sur de Inglaterra.