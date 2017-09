Pellegrino: "En la Premier, en un segundo se puede ganar o perder un partido"

Mauricio Pellegrino. Foto: James Bridle - Southampton.

Mauricio Pellegrino habló con la prensa de cara a una nueva fecha de Premier League e insistió en que la preparación del equipo antes del choque de este día sábado ha sido muy enfocada, ya que creer que todos los errores se pagan muy caros en la liga inglesa, sin dejar que el reciente cambio de entrenador en Crystal Palace los desvíe de su objetivo.

Los Saints sufrieron un duro golpe por parte del Watford el pasado fin de semana, pero Pellegrino ha pedido a su equipo que aprenda rápidamente de la derrota para mejorar los resultados. Southampton se embarcará en su segundo viaje fuera de casa en esta Premier League, enfrentando a un Palace que todavía no ha registrado puntos en la nueva campaña.

"Los jugadores son inteligentes y saben lo que necesitamos para competir a este nivel. Veo cada partido como una oportunidad para mejorar ", comenzó diciendo Pellegrino.

Pellegrino y sus jugadores en la cesión de fotos oficial | Foto: Southampton.

"A veces puede haber una derrota que sea positiva, espero que la de la semana pasada pueda ser una de esas. Tenemos otro duro partido para intentar mostrar nuestro camino, porque la construcción del equipo es un proceso. Estamos trabajando en la base del equipo. Tenemos un grupo de jugadores que tienen la mente abierta para darse cuenta de lo que necesitamos para estar en la cima", añadió el entrenador argentino.

A pesar de la noticia de que el ex técnico de Inglaterra, Roy Hodgson, sucederá a Frank de Boer como director del Crystal Palace, Pellegrino ha mantenido la concentración en la preparación de su equipo: "Tenemos que pensar en nosotros, en nuestro equipo, en nuestro modelo, en cómo vamos a atacar y cómo vamos a defender".

"La gente que posee [Crystal Palace] en el último tercio son jugadores peligrosos y pueden cambiar el juego en una acción. Pero nosotros también tenemos jugadores importantes. En la Premier League, en un segundo se puede ganar y perder el partido. Tenemos que estar preparados", afirmó Pellegrino.

Además, el técnico de los Saints aseguró que no tiene problemas de lesiones, aunque Pierre-Emile Højbjerg no estará disponible por el nacimiento de su hija y que Virgil van Dijk está en condiciones de jugar por lo que decidirá si entra en el once o no en las próximas horas.