Howe: "Un buen resultado cambiaría las cosas"

Eddie Howe dirigiendo el entrenamiento de su equipo. Foto: afcb.co.uk

El Bournemouth afronta la quinta jornada de Premier League con las miras puestas en sumar sus primeros puntos de la campaña. Y es que el cuadro dirigido por el joven entrenador Eddie Howe tiene, después de cuatro partidos de liga, el casillero por estrenar. Un escenario poco prometedor para un equipo que en la temporada anterior mantuvo la categoría holgadamente, a 12 puntos del descenso. No obstante, y a pesar de que los resultados no llegan, Howe mantiene que no es un problema de confianza y que "un buen resultado cambiaría las cosas rápidamente".

Además, para poder volver a ganar y volver a una senda positiva, el técnico subraya que es necesario que el Bournemouth "vuelva a jugar de la manera en la que el equipo se ha hecho conocido" en la liga inglesa. Y añade: "Históricamente hemos sido muy buenos con el balón y ahora no lo estamos viendo. Necesitamos volver a jugar como antes".

"Ya lo hemos hecho antes"

Una de las razones por las que Howe confía en salir del bache es el hecho de que también atravesaron un mal momento la temporada pasada y, aún así, consiguieron enderezar la situación.

"Tuvimos un periodo de dificultad pero nos sobrepusimos y volvimos todavía más fuertes. Hay momentos que te ponen a prueba pero tienes que sobreponerte, y ya lo hemos hecho antes", señala al respecto.

Brighton, el rival

El equipo a batir, después de las dos últimas derrotas ante Manchester City y Arsenal, será el Brigthon, recién ascendido de la Championship. Un conjunto que sí ha podido sumar puntos en este comienzo de campaña (cuatro) y para el que Howe tiene buenas palabras: "Hay paralelismos entre nosotros, siempre hemos tenido problemas fuera del terreno de juego. Chris -técnico del Brighton- peleó mucho para ascender y está haciendo un trabajo increíble".