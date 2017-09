Wenger: “Cambié a cuatro en la segunda parte y Kolasinac nos dio mucho delante”

Wenger en la rueda de prensa posterior al partido | Fotografía: Arsenal

Debut convincente del Arsenal en la UEFA Europa League en un partido marcado por unos incidentes previos protagonizados por la afición del Colonia que obligaron a retrasar una hora el inicio. La llegada de más seguidores de los esperados y el comportamiento inadecuado de aquellos que se desplazan para hacer de todo menos ver el partido generó grandes quebraderos de cabeza a unos cuerpos de seguridad que no dudaron a la hora de tomar una decisión que trastocó los planes de ambos equipos. Fuera por este o por otro motivo, lo cierto es que el equipo Gunner no se plantó bien sobre el terreno de juego, algo que fue aprovechado por un conjunto alemán que se puso por delante gracias a un gol de John Córdoba desde el centro del campo. Tras unos primeros cuarenta y cinco minutos erráticos, los de Wenger mejoraron con la entrada de un Kolasinac que, además, puso el empate en el marcador. Los tantos de Alexis y Bellerín certificaron la remontada de un partido marcado desde el inicio.

"Fueron muchas especulaciones que tuvimos que analizar para ver cómo hacíamos frente a la situación"

A esos hechos se refirió el técnico alsaciano en la rueda de prensa posterior. Reconociendo que barajó varias opciones por si no se jugaba el partido, Wenger aprovechó para felicitar a los cuerpos de seguridad: “Esperamos en el vestuario, pero era difícil estar concentrados porque teníamos que pensar varios planes. Pensé en jugar el viernes y a qué hora, si jugar la próxima semana, pero había que tener en cuenta que había Bundesliga entre semana y nosotros disputamos un partido de Copa. Fueron muchas especulaciones que tuvimos que analizar para ver cómo hacíamos frente a la situación. Pensaba que no se iba a disputar el partido, porque la policía no quiere correr ningún riesgo. Vivimos en una sociedad que tiene que tener una seguridad al cien por cien y pensé que no iban a tomar esa decisión. Hay que decir que lidiaron bien con la situación y nada se agravó”.

Lo llamativo de la situación es que la afición del Colonia era más numerosa de lo esperado. Desde luego, más de la mitad de las personas no tenían la posibilidad de entrar al estadio, de ahí la gran incertidumbre que se vivió en las calles de Londres. Crítico con el comportamiento de esta hinchada, Wenger no entiende por qué tiraron por la borda la felicidad de un debut europeo 25 años después: “He seguido mucho el fútbol alemán y sabía que el Colonia no jugaba Europa desde hacía 25 años. La primera noche que tienen, la estropean. No puedo entenderlo”. Finalizando con este tema, el francés espera que la UEFA valore lo acontecido y tome medidas “tras analizar los hechos”.

En cuanto al partido, el técnico Gunner reconoce “un inicio lento” marcado por un tempranero gol inicial del conjunto bávaro: “Nos quedamos bastante impresionados por el gol tempranero. En general, lo importante a partir de ese momento era no entrar en pánico y mantener el control del partido. En la segunda mitad el equipo estaba más equilibrado y mejor equipado”. Ese equilibrio lo consiguió, en gran parte, con la entrada de Kolasinac por Holding, quien no termina de rendir del todo bien sobre el terreno de juego. El bosnio, sin embargo, volvió a ser uno de los jugadores más importantes para el Arsenal apareciendo en el lateral izquierdo, siendo la última pieza de una defensa de cuatro completada por Bellerín, Mertesacker y Monreal. “Cambié a cuatro en la segunda parte y Kolasinac nos dio mucho delante, pero también empujó a Alexis hacia el área”, agregó.

"Alexis es Alexis. Es un jugador que siempre puede dar un pase definitivo o anotar un gol en cualquier momento"

Valorando la actuación del chileno terminó la rueda de prensa. Wenger tiene claro que el de Tocopilla “aún sigue trabajando para estar mejor físicamente”, por lo que se espera que mejore su rendimiento a medida que transcurran los partidos. No obstante, la calidad no la ha perdido y dejó un gol para enmarcar mediado el segundo acto: “Alexis es Alexis. Es un jugador excepcional y, aunque no esté completamente bien físicamente, es un jugador que siempre puede dar un pase definitivo o anotar un gol en cualquier momento”. Superado el primer trámite del segundo torneo continental, el Arsenal se centra ya en su partido del próximo domingo ante el Chelsea en Stamford Bridge.