El Arsenal remonta y consigue empezar la Europa League con buen pie

En el regreso de estos dos equipos a la segunda competición europea, Arsenal y Colonia se enfrentaban enfrascados en un ambiente tenso por la marabunta de aficionados alemanes que llegaron a Londres y que provocaron el retraso de una hora del encuentro. Los de Wenger afrontaban el encuentro con muchas rotaciones, lo que hacía dudar de su compromiso con la competición. Pero también era una gran oportunidad para una segunda unidad con mucho que demostrar ante el flojo arranque de temporada del equipo.

Córdoba golpea primero

El Colonia, jadeado por el gran número de aficionados que viajaron a Londres, arrancó muy bien el encuentro con su equipo plantado en la medular y provocando varios robos para acercarse al área de Ospina. Holding no empezó especialmente bien perdiendo un balón y haciendo una falta un tanto innecesaria en la frontal. El equipo alemán encontró en este inicio serio su recompensa adelantándose en el marcador con un golazo de Jhon Córdoba. El colombiano aprovechó una salida de Ospina para despejar y el delantero disparó desde 35 metros dándose la vuelta colándola en la portería de los Gunners. Imposible para su compatriota, un disparo tremendo del atacante recién llegado esta temporada a las Cabras Montesas.

Jhon Córdoba celebra su gran gol, aunque no sirvió para sacar ningún punto | Foto: Getty Images

Giroud quiso responder rápido al gol con un gran cabezazo tras una falta muy bien sacada por Alexis pero su disparo golpeó el larguero y se fue por encima de la portería de Horn. El gol despertó a los locales que volvieron a llegar por medio del francés tras una gran combinación con Elneny, pero Horn despejó a córner. En el saque de esquina Monreal llegó a cabecear pero el balón fue manso a las manos del portero alemán. La espalda de la defensa del Arsenal sigue siendo un drama y Simon Zoller estuvo a punto de aprovecharlo. Gran balón de Klunter que cazó el extremo derecho del equipo de Peter Stoger y que estuvo a punto de plantarse solo frente a Ospina, pero Zoller estuvo un tanto lento y dio tiempo a los centrales Gunners a rectificar.

Los de Wenger tenían problemas a la hora de iniciar el juego. La falta de una referencia que se asomase a los centrales para recibir provocaba que Alexis tuviera que retrasar su posición para dar algo de velocidad. Iwobi no parece el hombre más indicado para iniciar el juego Gunner, lo mismo que Elneny. Aún así encontraban en las bandas la posibilidad de crear peligro. Giroud parecía el único capaz de cambiar las tornas a través de cazar centros. El Colonia era capaz de acercarse al área de Ospina solo con balones largos y es que los centrales locales no conseguían imponerse con claridad ni despejando ni haciendo la posesión suya. Un simple centro lateral a la espalda de estos suponía una gran ocasión que el portero colombiano no atrapaba y hubiera acabado en penalti del portero a Jonas Hector de no ser porque la jugada estaba invalidada. El lateral, que esta temporada está jugando en el centro del campo, tuvo que ser substituido porque no podía continuar debido a esa acción. En su lugar entraría Milos Jojic.

Los aficionados del Colonia pusieron un ambiente hostil en el Emirates | Foto: Getty Images

Los locales no conseguían dominar el encuentro por su fragilidad defensiva que permitía al Colonia tener ocasiones cada cierto tiempo, a pesar del dominio del balón del Arsenal. El empuje del equipo Gunner seguía de la mano de Giroud. Alexis le puso un gran balón al centro del área a cinco minutos del final de la primera parte pero su remate se fue por poco fuera. Los alemanes iban plantándose cada vez más en su campo sin estar demasiado incomodados tratando de salir rápido a la contra. Los de Wenger cada vez tenían más problemas para encontrar espacios y el único recurso de los centros no parecía suficiente para remontar el encuentro y empezar con buen pie en la Europa League.

El Arsenal encuentra su pegada

Wenger hizo un cambio al inicio de la segunda parte dando entrada a Sead Kolasinac volviendo a defensa de cuatro al retirar a un Holding que estaba siendo un lastre en el equipo. Y el cambio salió bien porque el bosnio consiguió igualar el encuentro. Un gran balón a la espalda de la defensa del Colonia fue recogido por Walcott que centró, pero su centro fue desviado cayendo en el lateral del Arsenal que empaló un gran disparo imparable para Horn. Los Gunners se encontraban con el empate de forma rápida, lo que les permitía tener muchos minutos para darle la vuelta al marcador. El exjugador del Schalke enseñó una camiseta de la Nordkurve, los aficionados del equipo de la cuenca del Ruhr, para celebrar el gol frente a sus exrivales de la Bundesliga.

Sead Kolasinac durante la acción de su gol | Foto: Getty Images

Los Gunners estaban empezando a encontrar más espacios, aunque el recurso que seguía siendo el más útil para los de Wenger era el centro, ya fuera raso o colgado. Walcott estuvo a punto de llegar a un gran balón de Bellerín, la presión que estaba cayendo sobre el Colonia desde el inicio de la segunda mitad parecía que podía tumbar el planteamiento alemán. De hecho Maitland-Niles se sacó un jugadón por el centro en el que se fue de dos rivales pero antes de plantarse delante de Horn el central rectificó y le robó el balón de los pies. Peter Stoger reaccionó dando entrada a Marcel Risse por Zoller para dar aire fresco a una de las bandas, pero se iba a encontrar con una losa importante.

Alexis Sánchez cazaba un balón en la banda izquierda, se fue de dos rivales, se plantó en la frontal del área y soltó un derechazo a la escuadra del portero de las Cabras Montesas que fue inapelable. Los Gunners se ponían por delante en el electrónico gracias a que su gran estrella volvía a reencontrarse con el gol. Una de las mejores noticias que podía llegarle a Arsène Wenger. Otra gran noticia fue el regreso de Jack Wilshere, que volvía a vestir la camiseta del Arsenal en partido oficial desde el 27 de agosto del año pasado, que entró por Alex Iwobi. El Colonia no se rendiría y Jhon Córdoba lo volvería intentar a la contra. El colombiano lanzó un caño a Kolasinac para marcharse solo hacia el área pero su disparo fue desviado por Ospina.

Alexis Sánchez en la acción del segundo gol del Arsenal | Foto: Getty Images

Alexis pudo sentenciar en una buena contra del equipo local, pero su disparo se fue desviado sin encontrar la portería de Horn. Stoger sacó toda la artillería metiendo al delantero japonés Yuya Osako en busca de sacar un empate más que meritorio en el Emirates. Pero el Arsenal seguía dominando el encuentro, lo que reducía las opciones del Colonia a las contras que pudiera hacer. Los Gunners hicieron patente el dominio sentenciando el encuentro por fin mediante una gran combinación de Kolasinac y Alexis en la banda izquierda. El bosnio se plantó en el área y la puso rasa hacia Walcott que chutó y, aunque el portero alemán reaccionó despejando, el balón cayó en Bellerín que llegó más rápido que este para hacer el tercero del encuentro. Wenger le dio la alternativa a Reiss Nelson en lugar de Walcott para que la joven promesa vaya cogiendo galones, como comentó el francés tras la salida de Chamberlain. Los Gunners dejaron un par de minutos buenos y esperanzadores para finalizar un encuentro muy sesudo que tuvieron que remontar.