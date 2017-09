Wenger: "La negociaciones por la renovación de contrato de Özil se han ralentizado un poco"

Google Plus

Wenger con la plantilla del Arsenal | Imagen: Arsenal FC

No hay dudas de que el Arsenal es uno de los grandes equipos de Inglaterra. Desde la llegada de Wenger hace ya dos décadas, el conjunto del norte de Londres ha destacado por ser uno de los equipos con más talento gracias al prestigio que ha otorgado el entrenador francés con su modo de ver el fútbol. Pese a ello, los Gunners no atraviesan su mejor momento. Esta temporada será la primera en 20 años que el Arsenal no estará jugando la Champions League, provocando un estado de malestar en el club de Londres. Muchas de las piezas importantes del equipo que dirige Wenger han sonado para unirse a otros equipos en el ya acabado mercado de fichajes.

Una de esas piezas importantes es Mesut Özil. El alemán desde su llegada ha sido muy importante para los planes de Wenger, pero esta situación podría cambiar, ya que la renovación de su contrato aún no se ha realizado. "Las negociaciones por la renovación de contrato de Özil se ha ralentizado un poco", declaraba Wenger, confirmando así los temores que tenía la afición del Arsenal respecto a este tema. El mediapunta alemán aún no ha firmado, y es un jugador que tiene bastante mercado, por lo tanto, dejar que se vaya gratis al final de esta campaña sería un gran error para el Arsenal. Wenger confía en cerrarlo, y ha declarado que las negociaciones se han parado por "otras necesidades" y que volverían a retomarse en breves.

Los Gunners deben dar un golpe sobre la mesa. Y convencer a un jugador como Özil es clave si quieren recuperar su lugar en el olimpo del fútbol inglés. Lejos queda ya ese Arsenal que no perdió ningún partido en una temporada y que acarició la Champions en 2006. Los objetivos ahora son otros. Por ello, hacer ahora una base competitiva es clave para el futuro de los Gunners. Dejar escapar un talento como el del alemán podría hacer que otros jugadores tomasen ejemplo, y que el Arsenal cayese más aún en su crisis. En las manos de Wenger está dejar un legado a la altura de su carrera como mánager del Arsenal.