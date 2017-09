Jürgen Klopp: "No estoy contento con el resultado, pero sí con gran parte del encuentro"

Jürgen Klopp antes de empezar el partido | Imagen: Liverpool FC

El 13 de septiembre de 2017 era una fecha que estaba marcada para los aficionados del Liverpool. Su equipo regresaba a la Champions League, competición que los Reds ya han logrado ganar en cinco ocasiones, tras un par de temporadas lejos del olimpo del fútbol europeo. El ambiente era de noche grande, y el rival no era para menos, ya que el Sevilla llegaba a Anfield para disputar la primera jornada de la fase de grupos. Durante el partido, el Liverpool demostró su ambición, ya que dominaron el partido de principio a fin. Pero en el fútbol no siempre gana el mejor. Y este partido fue una de esas ocasiones, ya que el conjunto que dirige Jürgen Klopp empató a dos ante un Sevilla que anotó las oportunidades que tuvo. Tras el decepcionante resultado tras el buen partido de los Reds, el alemán tuvo que comparecer ante la prensa. "No estoy contento con el resultado, pero sí con gran parte del encuentro. Estuvimos bien desde el principio, hicimos un buen partido", declaraba Klopp, que se quedaba con los aspectos positivos del partido.

La falta de puntería penalizó a los Reds, que llegaron a fallar un penalti. El balón no quería entrar pese a la lluvia de ocasiones que caía sobre la portería que defendía Sergio Rico. Pese a ello, Klopp no estaba disgustado, ya que afirmaba que "crear ocasiones es lo más importante" tras el pobre nivel mostrado el pasado fin de semana ante el Manchester City. Además, para quitarle hierro al asunto, afirmó que trabajarán en "solucionar" la falta de gol ya que, a juicio de Klopp, no es un problema que no tenga solución.

Algo que también tendrá que solventar Klopp son los problemas en defensa, que en el encuentro ante el Sevilla volvieron a quedar patentes y le han valido las críticas de aficionados, expertos y exjugadores. En las pocas ocasiones que tuvo el Sevilla, consiguió el mismo resultado que los locales. Pese a ello, el técnico alemán achacó estos problemas a la mala suerte, declarando que no vio "ningún fallo en defensa" y que repasaría el partido para analizar "donde está el error".

Klopp junto a Coutinho | Imagen: Liverpool FC

Otro de las temas de la rueda de prensa fue la vuelta de Coutinho con los Reds tras el verano tan movido que tuvo el brasileño. Era una incógnita saber cómo recibirían al mediapunta en Anfield tras pedir el transfer request, y el público del Liverpool no defraudó, ya que le brindó un caluroso recibimiento. Pese a ello, Coutinho no aprovechó bien sus minutos , ya que estuvo bastante desacertado. Respecto a ello, Klopp delaró que el brasileño tuvo mala suerte y estaba "fuera de forma" pese a entrenar estos últimos días. "Phil (Coutinho) nos ayudará mucho a largo plazo", añadía el técnico Red. Sin duda, Coutinho será clave en solucionar la falta de pegada que mostró el Liverpool en Anfield. Klopp tiene mucho trabajo por delante para solventar las debilidades de un Liverpool que quiere pasar esta fase de grupos y avanzar lo máximo posible en la Champions League, esa competicion que tantas alegrías ha dado al Liverpool.