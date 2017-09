Costa quiere jugar, pero en el Wanda

Diego Costa disputando uno de sus partidos con el Chelsea / WIKIPEDIA

El futbolista pretende llegar el martes de madrugada a Madrid y instalarse ahí para dedicarse al 100% a su puesta punto de cara a lo que viene en enero que según el espera, quiere vivirlo de rojiblanco.

DESPUÉS DE UN LARGO VERANO SIN ENTRENAR

Diego Costa lleva muchos meses sin entrenarse de una manera correcta o almenos de una manera con la que se podría competir tanto a nivel nacional como internacional, cosa que perjudica su retorno ya que no está ni por asomo en su mejor tono tanto físico como mental y volver a recuperar eso le llevará mucho tiempo, incluso meses.

DESDE MAYO SIN SALTAR AL VERDE

El internacional español lleva desde mayo sin atarse las botas para saltar al verde a jugar un partido, el último fue en la FA CUP frente al arsenal, después de eso, ha llovido mucho y han sucedido muchas cosas, nos remontaremos primero a esa manera tan cutre del míster del equipo para hacerle un comunicado a un jugador de esa magnitud, y es que decirle a un jugador de la talla de Diego Costa que no contarás con él por mensajes a través del teléfono móvil no es muy lógico o almenos muy profesional.

LA INCONGRUENCIA DEL CHELSEA

Una cosa que verdaderamente nadie entiende es el porque a día de hoy Costa sigue siendo jugador del Chelsea, si el entrenador no cuenta con él, no entiendo porque no le dejan marchar, vamos a ser críticos, el Chelsea quiere que el hispano-brasileño se incorpore de nuevo a la disciplina del equipo pero..¿para que quieren que entrene dicho jugador si el entrenador no cuenta con él? que lo dejen marchar y la única razón por la que podría llegar a entender este suceso es que ya es una "lucha de egos" entre dicho jugador y dicho equipo, un tira y afloja que como comprobamos día a día perjudica a uno solo y ese, es el jugador al que todo el mundo quiere ver vestido nuevamente de rojiblanco, es cierto que para un club de ese nivel puede ser importante mostrar cierta autoridad al igual que lo intentó hacer el Borussia frente a la negativa de Dembélé para entrenarse con sus compañeros buscando forzar el fichaje más caro de la historia del F.C.Barcelona.

TODOS LOS COLCHONEROS QUIERE VERLO CELEBRAR GOLES EN EL WANDA

Está siendo uno de los culebrones del verano para el ámbito colchonero, todo el Wanda quiere verlo vestido de rojiblanco celebrando goles, este culebrón veraniego tiene cosas positivas y negativas y es que el jugador quiere volver, eso es un hecho contrastado que ayuda y mucho, otra cosa de las que ayudan es que Antonio Conte no cuenta con él como ya hemos dicho antes y eso sigue sumando puntos positivos pero no todo es un camino de rosas, el Chelsea quiere venderlo pero buscan inflar el precio y sacarle la máxima rentabilidad posible a un jugador que lleva 4 meses sin disputar un partido, pero el Atlético tampoco está dispuesto a ceder y dar los millones que este "mercato" loco está tasando ya que en su estado físico tampoco lo merece tal inversión aunque sea lo que Enrique Cerezo y Simeone quieren,buscan y desean.

OFRECIENDO 53 MILLONES DE DÓLARES

De esta forma se encuentra el equipo rojiblanco, ofreciendo 53 millones de dólares según la prensa deportiva inglesa de los cuales son 40M por el traspaso, 9M en variables y 4M de bonus por hacer que el jugador aterrice ya y se ponga a disposición del "Cholo" esperando ya a ese ansiado mes de enero para poder volver a saltar a un estadio que seguro que le recibirán con mucho entusiasmo y cariño.