Bellerín: "Quien nos haya descartado ya, no entiende de fútbol"

Héctor Bellerín durante el entrenamiento de hoy. Foto: arsenal.com

Héctor Bellerín ha querido hoy mandar un recado a todos aquellos que no dan ninguna opción al Arsenal de alzarse como campeón de la Premier League. Después de un inicio de campaña movido para el equipo del norte de Londres, con dos victorias en cuatro partidos y dos derrotas, una de ellas muy amarga ante un Liverpool que les pasó por encima (4-0), nadie o casi nadie apuesta por el cuadro de Wenger. Tampoco ayuda el hecho de que United, City o Liverpool hayan empezado la temporada con muy buenas sensaciones.

El lateral, que está actuando como carrilero tanto por banda derecha como por banda izquierda este año, insiste en que es pronto para valorar si el Arsenal será capaz o no de pelear por el título. Y añade: "Quien nos haya descartado ya, no entiende de fútbol. No se trata solo de cómo empiezas sino de cuán consistente eres y cómo acabas".

El mejor ejemplo, el Chelsea de Conte

De hecho, explica Bellerín, el vigente campeón de la liga inglesa, tampoco tuvo un comienzo de temporada brillante. Y es que Conte empezó su andadura con el Chelsea con muchas dudas alrededor de él. Dudas que se intensificaron con los primeros partidos, en los que no se obtuvieron ni buenos resultados ni buenas actuaciones. He ahí, para el lateral, el claro ejemplo de que todavía están a tiempo de estar en la pelea: "Tuvieron muchas críticas, tanto el equipo como el entrenador. Nadie sabía lo que iba a pasar. Pero después de un comienzo pobre, encadenaron 17 victorias seguidas".

El factor Europa

Refiriéndose también al Chelsea, Bellerín subraya que el hecho de que Conte no tuviese que dirigir un partido cada tres días -no jugaba competición europea- también ayudó para que fuesen más fuertes en liga. "No tenían partidos entre semana y obviamente sus jugadores estaban más descansados". Algo, competir en Europa, que según Bellerín no va a representar un problema para el Arsenal porque, dice, tienen "suficientes buenos jugadores como para que no se note la diferencia sobre el terreno de juego".