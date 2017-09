Klopp: "Coutinho está sano y Karius jugará, seguro"

Klopp ante los medios. | Imagen: www.liverpoolfc.com

Los Reds arrancan en la Champions contra el equipo que les apeó de la última competición europea que disputaron. Con estos precedentes y tras un año y unos meses, Jürgen Klopp ha devuelto al Liverpool a la máxima competición.

El encuentro ante el Sevilla no llega en un buen momento para los Reds, que cayeron 5-0 en su último partido de liga y tendrán que recuperarse rápido: “No trabajamos duro en esto porque como seres humanos tenemos muchos derechos pero no tenemos el derecho a estar mal debido a algo de lo que fuimos responsables. No me enfadé con los jugadores por el segundo tiempo. Yo tenía una gran parte en esto, especialmente en esa segunda mitad porque vi el partido y nos vi en buen camino con una actuación con la que no estaba contento pero vi que en algunas partes teníamos seguro mejor equipo”, analizó Klopp de la derrota en Manchester, “deberíamos haber estado por delante antes o después de que ellos marcaran el primero”.

Respecto al devenir del choque con diez jugadores contra el City, el entrenador ha tenido poco que comentar: “Cambió, así es el fútbol. Pero igual que cuando tienes un problema, puedes poner un dedo o puedes ignorarlo. No era un problema con la actuación, no hasta un punto específico. Y después de eso, como todo el mundo sabe, contra el City es el peor sitio para estar con un jugador menos. Pudimos defender mejor”. “Como dije, hasta que nos metieron el tercer gol, pensaba que tenía sentido intentar marcar. Después era un encuentro distinto y el quinto fue en el último minuto”, finalizó Klopp.

Ya dejado atrás el mal día del pasado sábado, el teutón pasó a repasar cómo se encuentra su equipo de cara a la vuelta a la Champions: “Tenemos otra competición y hemos trabajado durante mucho tiempo y muy duro por ella. Planeamos ponerlo todo en este partido, pasara lo que pasara el sábado no nos pararía”.

El rival será duro, pero el Liverpool parece tener estudiado bien al club español: “Espero un rival fuerte. Esa es la Champions League real, esa es la experiencia, jugadores habilidosos y técnicos, un buen plan de partido, un rival duro. Tienen todo nuestro respeto”, concluyó.

Con siete puntos de nueve posibles, los hispalenses acuden a Anfield con la idea de seguir el rumbo y no dejarse intimidar por el coliseo inglés: “Hicieron un buen comienzo de temporada, cambiaron de entrenador pero encontraron uno muy bueno. Hacen un trabajo increíble en los últimos años, perdieron al director deportivo y siguen estando arriba en la tabla. Conocemos al rival”.

Dos jugadores que han copado las noticias de los Reds en los últimos días son Coutinho y Karius. Empezando por el brasileño, parece que podría reaparecer con el Liverpool esta noche para medirse al Sevilla, aunque lo hará desde el banquillo: “Está bien, está sano. Toda otra información sobre la alineación tendréis que esperarla hasta mañana. Está aquí sin problemas físicos”. El portero alemán podría ser la opción elegida por el técnico para defender la portería durante la Champions League: “Si no pasa nada, jugará mañana”, dijo el entrenador del Liverpool.