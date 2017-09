En Old Trafford, sueña el Manchester United

Google Plus

INCIDENCIAS: Primera jornada de UEFA Champions League. Partido jugado en Old Trafford. 73.854 espectadores.

Las noches de UEFA Champions League regresaron a Old Trafford, al ‘Teatro de los Sueños’, donde el Manchester United quiere cumplir su anhelo de volver al sendero de la victoria en Europa, de alzarse nuevamente con el trofeo que no logra levantar desde 2009, la famosa ‘orejona’. Los ‘Red Devils’ regresaron a jugar el máximo certamen europeo con una aplastante victoria por 3-0 ante el Basel, de Suiza.

Old Trafford volvió a disfrutar de una noche de UEFA Champions League | Foto: @ManUtd

Luego de haber triunfado en la UEFA Europa League del año pasado, durante la primera temporada de la era José Mourinho al mando del Manchester United, los de Old Trafford clasificaron a la Champions League, uno de los objetivos primordiales para un equipo que tiene hambre de grandes campeonatos. Si bien en Inglaterra ha tenido un inicio impecable, con tres triunfos consecutivos y un empate en la última jornada, siendo líder del torneo junto a sus vecinos del Manchester City, lo cierto es que en la mente del entrenador portugués no existe una idea más seductora que conseguir en su segundo año lo que no han conseguido los anteriores reemplazos de Sir Alex Ferguson: triunfar en la UEFA Champions League.

Para ello, Manchester United fue sorteado para disputar el grupo A, el cual comparte con el Basel, de Suiza, CSKA Moscú, de Rusia, y Benfica, de Portugal. La primera jornada lo enfrentaría con el conjunto suizo, dando inicio así a un sueño que, con una plantilla repleta de jóvenes y en construcción, será muy difícil de cumplir cuando lleguen las instancias decisivas frente a equipos ya formados y establecidos, pero que aún así ilusiona a los fanáticos de los ‘Red Devil’.

Varios futbolistas que no han sido habitualmente titulares en los últimos partidos, fueron de la partida para este encuentro, como Victor Lindelöf, reciente fichaje del club, y Ashley Young, quien se ubicó por el sector derecho, habitualmente ocupado por Antonio Valencia. El mediocampo ya parece estar establecido, con Paul Pogba más suelto para comandar los ataques, gracias a la llegada de Nemanja Matic, el motor necesario en mitad de cancha. Anthony Martial y Henrikh Mkhitaryan están disfrutando de un gran nivel y su titularidad es incuestionable, mientras que Mourinho sigue apostando por la experiencia de Juan Mata como volante. Además, Romelu Lukaku ha sido una muy grata sorpresa para aquellos que miraban de reojo su incorporación como el hombre para reemplazar a Zlatan Ibrahimovic.

Con todo esto, Manchester United saltó al campo de juego para conseguir la victoria en su debut, buscando comenzar el torneo de la mejor forma. Enfrente se encontraba un Basel que a priori no parecía un rival que pudiera ponerle las cosas muy difíciles, pero aun así eso no era motivo para que el conjunto inglés no mostrara credenciales de candidato. Ya a los dos minutos de iniciado el encuentro, Romelu Lukaku y Anthony Martial llevaron peligro a la portería rival.

La gran preocupación llegó cuando Paul Pogba tuvo que ser sustituido por una lesión, dejando su lugar a Marouane Fellaini, quien capturó un centro enviado desde la derecha por Ashley Young para que el primer tanto del encuentro subiera al marcador. En la segunda mitad, el United salió completamente decidido a quebrar la resistencia del Basel y sellar la victoria, algo que comenzó a florecer con la aparición de Romelu Lukaku, el hombre del momento en Inglaterra.

Romelu Lukaku lleva seis goles en seis partidos | Foto: @ManUtd

El delantero tuvo algunas oportunidades, pero logró acertar a la red luego de un centro enviado por Daley Blind, el cual fue conectado de cabeza por el ex Everton, llegando así a seis goles en seis partidos, números impresionantes para un futbolistas que en unos cuantos meses tendrá que competir ni más ni menos que con Zlatan Ibrahimovic.

Los hombres de José Mourinho tuvieron algunas chances más para ampliar el marcador, pero fue Marcus Rashford quien, desde la banca, continúa dándole interrogantes al entrenador portugués, ya que Anthony Martial cumple con su tarea cuando juega, pero Rashford forma una sociedad de lo más interesante con Lukaku, la cual le brinda muchos frutos al equipo. El propio juvenil fue quien, luego de un pase de Marouane Fellaini, definió para que el 3-0 se convirtiera en realidad y resultado definitivo.

Marcus Rashford debutó con gol en cada una de las competencias que disputó | Foto: @ManUtd

Párrafo aparte se merece lo de Marcus Rashford en cada debut que ha tenido, anotando en sus presentaciones en Premier League, FA Cup, EFL Cup, Inglaterra (Sub21 y Primera), UEFA Europa League y UEFA Champions League.

De esta forma, el Manchester United comienza su anhelo europeo de la mejor forma posible, con un contundente 3-0 y con varios puntos altos como los rendimientos de Romelu Lukaku, Marcus Rashford y algunos futbolistas más. Los de José Mourinho volverán a jugar por UEFA Champions League el próximo miércoles 27 ante el CSKA Moscú, en Rusia.