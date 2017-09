Previa Manchester United-Basilea: El teatro de los sueños... europeos

Google Plus

Vuelve la Champions League. Vuelve el mayor espectáculo del mundo. Vuelve, a Old Trafford. Al teatro de los sueños... europeos. El himno de la máxima competición continental volverá a sonar esta noche en el estadio de los diablos rojos para deleite de todo aquel que ame este deporte. Porque la Champions, es más Champions con el Manchester United. Porque el cuadro de y con Mourinho tiene la absoluta convicción de que este equipo ha vuelto para quedarse. Para volver a ser quien un día fue : un club temido a la vez que respetado por sus rivales.

No hay excusas. El United está obligado a ganar esta noche en su feudo ante, a priori, un equipo inferior. El Basilea dirigido por Raphael Wicky, sí, se ha alzado con los últimos ocho campeonatos domésticos en Suiza, pero no parece que tenga lo suficiente como para pelar con Benfica y Manchester por estar en octavos de final. Si acaso, su lucha será con el CSKA Moscú por el tercer puesto que da acceso a dieciseisavos de Europa League.

Sensaciones

De los dos equipos, no hay duda de cuál es el que llega al choque con mejores sensaciones. El Manchester United, a pesar de su empate el sábado ante un combativo Stoke City, es líder de la Premier League con 10 puntos de 12 posibles y ha encajado tan solo dos goles en cuatro jornadas de liga. Los dos ante los potters. Solidez atrás (hoy juegan Lindelof y Smalling) , intensidad y control en medio campo y la pólvora arriba de un Lukaku escudado por los Mata, Mkhitaryan o Rashford, son por el momento las razones de que este United esté funcionando como lo está haciendo.

En cuanto al Basilea, es otra historia completamente diferente. Si bien es cierto que su número 9, van Wolfswinkel, suma siete goles en siete partidos de liga, la realidad es que el Basilea está mostrando durante este inicio de campaña una irregularidad impropia de un equipo que ha ganado el campeonato liguero ocho años consecutivos. 11 puntos de 21, doce goles a favor y nueve en contra, es el balance del cuadro suizo a estas alturas de temporada.

Antecedentes

Aunque es notorio que el Manchester United es hoy por hoy superior a los suizos, no es menos cierto que el Basilea no se lo ha puesto fácil a los ingleses en los últimos tiempos. Ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones, siempre en Champions League, y el cómputo global no es que sea demasiado favorable para los de Mourinho. Es más, la última vez que se vieron las caras, en la temporada 2011-2012, fue para que los suizos ganaran por la mínima y eliminaran de la fase de grupos a todo un United. Para encontrar la última victoria red ante el conjunto suizo hay que remontarse a 2002, hace quince años, cuando el equipo entonces todavía de Ferguson venció por 3-1 a los suizos. Después, y antes de la derrota en la 11-12, vinieron dos empates (1-1 y 3-3).

Posibles alineaciones