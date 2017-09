Paul Clement : "No fuimos lo suficientemente buenos"

Paul Clement decepcionado tras la derrota ante Newcastle (Fotografía: Swansea)

Swansea perdió 1-0 ante Newcastle hace dos días en Liberty Stadium, el conjunto galés no extendió la racha de dos victorias consecutivas y continúa lidiando con el fantasma del descenso en la Premier League. Paul Clement quedó decepcionado tras la sorpresiva derrota e insistió que el resultado fue injusto puesto que sus dirigidos generaron algunos mano a mano en el área rival: “Estoy muy decepcionado por la forma en que jugamos, no me convenció nuestro desempeño colectivo y desaprovechamos las ocasiones que tuvimos. Aunque el margen de la derrota era muy pequeño, siempre nos preparamos de la mejor manera posible y los resultados no nos han respaldado en la máxima categoría del fútbol inglés. Ellos jugaron mejor que nosotros y fueron justos ganadores”.

Renato Sanches durante el encuentro ante las urraca (Foto: Swansea)

Renato Sanches y Wilfried Bony debutaron en el primer equipo de los cisnes con una dolorosa derrota que obligará replantear todos los objetivos deportivos a corto plazo en la búsqueda por asegurar la permanencia en la élite del fútbol inglés: “Desde un punto de vista técnico, cometimos muchos errores, nunca encontramos nuestra mejor versión y no hicimos bien algunos conceptos básicos. Hubo algunos cambios, tendremos que adaptarnos y reconstruir un equipo competitivo con miras hacia el exigente partido de esta semana ante Tottenham en el Estadio de Wembley”.

Swansea marcha decimoquinto en la clasificación con cuatro puntos tras cuatro jornadas disputadas producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Los cisnes necesitan un empujón anímico para no volver a lidiar con el fantasma del descenso. Además afrontará cuatro partidos complicados en el presente mes, tres por la Premier League y uno por la Copa Carabao. Tottenham Hotspur, Reading, Watford y West Ham serán sus respectivos rivales antes del nuevo descanso por la fecha FIFA. Los dirigidos por Paul Clement deberán mejorar en muchísimos aspectos a largo plazo.