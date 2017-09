José Mourinho: "No puedo decir que haya trabajado con alguien mejor que Matic"

José Mourinho en la sala de prensa de Old Trafford en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Basilea. Foto: Web oficial del Manchester United

José Mourinho ha entrenado a grandísimos jugadores a lo largo de su carrera, equipos como Porto, Chelsea, Inter de Milán o Real Madrid han contado con el técnico portugués y jugadores como Deco, Drogba, Lampard, Hazard, Sneijder, Eto’o, Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic han sido sus pupilos. Pues Mourinho cree que con el jugador que mejor ha trabajado es el serbio Nemanja Matic, recién fichado este verano por petición expresa del carismático entrenador.

"No puedo decir que haya trabajado con alguien mejor que Matic durante mi carrera. Tuvo un comportamiento que me marcó para siempre. En un partido todavía con el Chelsea (ante el Southampton en 2015), le di entrada en el minuto 45 y le quité en el 75. Él estaba triste, yo también, no era una situación agradable. Es algo que solo he hecho dos veces durante mi carrera", recalca Mourinho. Él vino a hablar conmigo y me dijo que no estaba contento pero que era su culpa, no había jugado bien”. Las palabras de autocrítica de Matic fueron muy del agrado del técnico y después del despido de Mourinho “mantuvimos contacto, se convirtió en uno de los míos”.

La titularidad en la portería fue comentada por Mourinho en la rueda de prensa, la temporada pasada en la Europa League el “Chiquito” Romero había sido el portero habitual, parece ser que este año la situación será distinta, el portugués ha afirmado que “De Gea lo está haciendo muy bien y tiene confianza. Jugará mañana”. También serán de la partida los centrales Victor Lindelöf y Chris Smalling, recordemos que tanto Bailly como Jones no han jugado en la Premier League por sanción y tienen menos ritmo de competición que los citados anteriormente aunque su entrenador lo tenía muy claro “probablemente habrían jugado igual aunque no tuviéramos jugadores con tarjeta”.

El objetivo del Manchester United a corto plazo en esta edición de la Champions League ha sido comentado por su entrenador “Tenemos que llegar a octavos para disfrutar ante los mejores de Europa”. El técnico cree que “volvemos a nuestro hábitat natural”. Recordemos que la temporada pasada el conjunto inglés disputó y ganó la UEFA Europa League.

Mourinho lamentó la baja del belga Marouane Fellaini que no podrá jugar mañana por unas molestias en el gemelo “es un jugador muy necesario para nosotros”. El equipo llega a su debut en esta Champions League después de empatar ante el Stoke CIty (2-2). Fue el primer partido de Premier League en el que el Manchester United no consiguió la victoria y encajó goles desde que empezase la competición.