Conceiçao: "Vamos a tener que ser muy serios para vencer"

Sergio Conceição, durante la rueda de prensa previa al choque de mañana. Foto: fcporto.pt

El FC Porto comienza mañana su andadura en la 78 edición de la Taça de Portugal. Lo hará ante, a priori, un equipo que no debe plantarle cara a los portuenses: el humilde pero a la vez histórico Lusitano de Évora, conjunto al que se ha enfrentado en 35 ocasiones, la última vez, hace nada más y nada menos, que 51 años. Para el choque, Sergio Conceiçao no quiere ningún tipo de relajación y ha advertido a sus jugadores acerca de los problemas que puede plantearles el Lusitano: "Estos partidos son peligrosos, porque la motivación de los equipos, teóricamente más pequeños, es muy grande. Vamos a tener que ser muy serios para vencer. No pensamos que tenemos la vida facilitada. Tenemos que trabajar, ser serios y determinados".

El entrenador portugués ha señalado asimismo, y a pesar de que el rival no parece una piedra muy dura, que el encuentro es muy importante de cara al éxito del Porto en la actual temporada: “Para llegar al final es necesario superar obstáculos y el mayor de todos es el próximo. Somos conscientes de eso. A veces pueden querer pasar un mensaje diferente, pero no vamos a quitar el pie del acelerador y respetamos al máximo al equipo del Lusitano".

Objetivo Taça

"Nuestro objetivo pasa por ganar la Copa de Portugal"

Sergio Conceiçao sueña con ser campeón de la Taça de Portugal. Así se lo ha hecho saber a los periodistas presentes en la rueda de prensa previa al encuentro. Y también a sus pupilos: "Nuestro objetivo pasa por ganar la Copa de Portugal, una competición fantástica. La gané como jugador y también estuve en la final como entrenador. Es un día fabuloso, con un gran ambiente. En Portugal todos deberían tener el objetivo de llegar allí", ha sentenciado el técnico.