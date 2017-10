Fernando Santos: "ahora el martes es ganar o ganar"

Fernando Santos en el encuentro ante Andorra / www.fpf.pt

Portugal venció a Andorra con lo justo el pasado sábado dos goles por cero con goles de Cristiano Ronaldo y André Silva. Los dirigidos por Fernando Santos tuvieron que emplearse a fondo ante un cuadro que plantó cara y que los complicó más de la cuenta. Tras la última jornada de Eliminatorias el estratega portugués alertaba lo difícil del encuentro y no se equivocó.

Fernando Santos, habló de las dificultades sufridas por el gramado y por la férrea defensa que plantó Andorra ante Portugal. “Los primeros 10 o 15 minutos se notó la dificultad de adaptación al campo. El equipo de ellos siempre estuvo muy cerrado y nos faltó algo de dinámica. No tuvimos apoyo en la zona de punta de lanza y sólo creamos dos oportunidades de gol. Teníamos que encontrarnos más de frente. Es verdad, el equipo de ellos no hizo nada, pero lo que necesitábamos era ganar como sea. Con Ronaldo en el campo las cosas mejoraron. Cumplimos el objetivo de vencer, de que ningún jugador corriera el riesgo de ser apercibido con amarilla y de no tener lesiones”.

En cuanto a la no utilización de Cristiano Ronaldo desde el inicio del partido, Fernando Santos explicó que fue algo que se planteó con especial cuidado antes de tomar una decisión. “Ponderé mucho sobre colocar o no a Cristiano. En los primeros dos días el no entrenó al cien por ciento, y también porque era un juego en un gramado sintético. No fue tanto por el riesgo de poder recibir tarjeta amarilla, porque él maneja bien esa situación, aunque en estas cosas nunca se sabe”.

Por último resaltó la importancia de lograr una victoria en el último encuentro de las Eliminatorias. “Ahora, el martes, es ganar o ganar. No hay otra posibilidad. Tenemos que ganar, queremos ganar y confío mucho en que lo vamos a conseguir”.

Portugal recibirá a Suiza en el Estadio Da Luz de Lisboa, en la última jornada del Grupo “B” de las Eliminatorias Europeas. A los lusitanos solo les vale ganar para poder ir al Mundial de Rusia 2018 de manera directa, mientras que un empate o una derrota los mandaría directo a la repesca.