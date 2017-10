CS Marítimo - SL Benfica: duelo por los puestos europeos

Google Plus

Estadio dos Barreiros, feudo del Marítimo | Foto: VAVEL

Duelo directo por una plaza europea el que se vivirá en Funchal entre Marítimo y Benfica. Los de Daniel Ramos, que no conocen la derrota en su feudo, reciben a unos lisboetas que no pasan por su mejor momento tras caer derrotados por cinco a cero frente al Basilea en la jornada dos de la UEFA Champons League. Los isleños intentarán seguir con la imbatibilidad en dos Barreiros y, de paso, volver a la senda de la victoria tras la derrota cosechada en Guimaraes (2-1) la pasada jornada.

Por su parte, el conjunto dirigido por Rui Vitória visita la isla de Madeira tras un gran arranque en la Primeira Liga, pues tan solo ha salido derrotado una vez en las primeras siete jornadas. Así las cosas, el equipo lisboeta no tuvo problemas en derrotar al Paços Ferreira (2-0) en el encuentro de la semana pasada. Sin embargo, no todo es positivo, ya que en Champions aún no saben lo que es puntuar y, tras la derrota en Suiza el pasado miércoles, los de Rui Vitória se han complicado su pase a octavos de final de la máxima competición continental.

El Marítimo, ante su primera gran prueba

Los isleños están firmando un arranque de competición muy bueno y su imbatibilidad en dos Barreiros así lo acredita. Cuatro victorias, cero derrotas, cinco goles a favor y tan solo uno encajado, ese es el espectacular bagaje que tienen los de Daniel Ramos en cuatro partidos disputados en su feudo. Sin embargo, en todos los anteriores encuentros, el Marítimo se ha enfrentado ante rivales teóricamente inferiores y el Benfica no lo pondrá nada fácil para seguir contando todos los partidos de casa por victoria.

"Tenemos que demostrar que somos fuertes en casa"

Así las cosas, en la rueda de prensa previa al encuentro, Daniel Ramos ha destacado que el Benfica "es un equipo muy fuerte y van a querer limpiar la imagen tras su último encuentro en Champions League". Sin embargo, el técnico isleño no teme a los lisboetas y ha declarado que la visita de estos son un motivo más para "estar alerta y demostrar que somos fuertes en casa".

El Benfica quiere vencer y convencer

El conjunto lisboeta no pasa por su mejor momento y no tiene el crédito ni la confianza de su afición, que se siente decepcionada por las actuaciones realizadas hasta el momento en la UEFA Champions League. Sin embargo, una victoria en dos Barreiros eliminaría los fantasmas europeos, pues la realidad es que los de Rui Vitória están firmando un arranque liguero muy convincente, pues ha sumado 16 puntos de 21 posibles.

Oportunidad de oro para recortar distancias

Además, los de Rui Vitória tiene ante sí una gran oportunidad de recortas las distancias frente al Sporting de Portugal y al FC Porto - 19 y 21 puntos, respectivamente - ya que se enfrentan en el José Alvalade en el partidazo de la jornada, en un clásico del fútbol portugués. En la rueda de prensa previa al encuentro, un Rui Vitória muy criticado, ha tirado de currículum para recordar a sus detractores que es un buen entrenador. "En el Benfica ya llevo conquistados seis títulos", ha afirmado de manera contundente el técnico portugués.

Arbitrará Jorge Sousa

El encuentro se disputará en el Estadio dos Barreiros situado en la localidad de Funchal, en la isla de Madeira. El colegiado designado para dirigir esta contienda es el portugués Jorge Sousa, que ya ha arbitrado tres encuentros de Primeira Liga, en los que promedia cuatro amarillas por partido. Además, Jorge Sousa destaca por haber arbitrado el Manchester City contra el Shakhtar Donetsk de la UEFA Champions League.

Alineaciones probables

Alineaciones CS Marítimo (4-2-3-1): Charles; Bebeto, Zainadine, Pablo, China; Pacheco, Gamboa, Cléber, Costa, Valente; Pinho.

Alineaciones SL Benfica (4-4-2): Julio César; Almeida, Jardel, Luisao, Grimaldo; Pizzi, Fejsa, Zivkovic, Cervi; Seferovic y Jonas.