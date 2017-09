Sporting de Portugal y Oporto, una rivalidad centenaria

Google Plus

Una rivalidad centenaria | FOTO: Montaje VAVEL

El conjunto portuense se fundó en 1893, un año después, el dos de marzo, se enfrentaría al FC Lisbonense, un equipo que se crearía para representar a toda Lisboa, pues Benfica y Sporting aun no se habían fundado por entonces. Se trataría del primer encuentro de ámbito nacional en Portugal y tenía la intención de asentarse como competición juntando a los diferentes equipos del país, lo que sería en España la Copa del Rey. A este partido asistió el Rey Carlos I, que aprovecharía para promocionar eL choque como un gran festejo en el país portugués, además de premiar al vencedor con la primera, y única, `Taça Don Carlos I´. El resultado final sería de cero a uno para los lisboetas, por llamarlos de alguna manera, ya que solo había un portugués en esta plantilla, el aristócrata Guilherme Ferreira Pinto Basto, jugador y presidente. En los blanquiazules, más de lo mismo, tan solo dos de nacionalidad portuguesa, pocos debido a la impopularidad del fútbol por esta época.

Primer equipo FC Lisbonense | Foto: Getty Images

Finalmente, en 1902 el FC Lisbonense despareció como equipo, con lo que aparecerian aparecerían Benfica (1904) y Sporting de Lisboa (1908), por lo que el Oporto contaría con dos nuevos rivales procedentes de la misma ciudad. Desde entonces, 123 años de historia de clásicos que dejan numerosos partidos, anécdotas, jugadores, entrenadores y campeonatos.

Cambiando de ciudad

Como en toda buena historia de rivalidad entre equipos hay jugadores que han vestido las dos camisetas, dejando buena imagen en una ciudad y mala en otra. Un caso famoso es el de João Moutinho, se fue del Sporting al Oporto en 2010 después de haber sido verdiblanco durante cinco temporadas, por lo que fue calificado por su antiguo presidente como una “manzana podrida”, además de recibir innumerables críticas por parte de la afición de Lisboa. Paulo Futre también hizo las maletas para cambiarse de ciudad, supuestamente pidió un aumento de sueldo que nunca llegó a producirse por parte del Sporting de Lisboa y se marchó a Oporto, donde consiguió ganar dos ligas. Irónicamente, el polémico jugador portugués, acabo jugando en el Benfica, también rival de nuestros dos protagonistas.

Pero la lista de jugadores que han realizado este intercambio es más amplia, aparecen los conocidos Helder Postiga, Maniche, Costinha, Quaresma, Silvestre Varela, Beto, Nuno Valente, entre otros. En este grupo también aparecen entrenadores, hasta catorce han dirigido ambos equipos, el último José Peseiro, que llegó al Oporto en 2016, pero, tal vez, el más conocido sea el mítico jugador y entrenador inglés Bobby Robson.

Paulo Futre vistió la camiseta de ambos conjuntos

Palmarés desigual

En fútbol, cuando se compara a los rivales casi siempre se tienen en cuenta los títulos conseguidos de cada uno, y en esta comparación, ganan los dragones. Los portuenses han dejado huella en Europa con dos Champions (86/87 - 03/04), dos Europa League (02/03 - 10/11) dos Intercontinentales (87 – 04) y una Supercopa europea (1987), mientras que el Sporting solo puede presumir de una Recopa de Europa (63/64)

El FC Oporto levantando la Champions League | Foto: UEFA.com

La cosa se iguala cuando nos centramos en los títulos nacionales, pero el resultado es el mismo. Mientras que los verdiblancos tienen en su palmarés 18 ligas, los de Oporto disponen de 27. El empate llega en la Copa portuguesa, 16 títulos para ambos conjuntos, pero se vuelve a desigualar, no por mucho, cuando hablamos de las Supercopas, 20 para los dragones y 16 para los leones.

El Oporto no es solo reconocido por sus títulos conseguidos, también por su buena gestión económica. La consultora KPMG realizó hace un mes un análisis sobre los beneficios y transacciones de jugadores pertenecientes a las grandes ligas europeas. Este análisis, `The player trading game´, que se centra en las temporadas 14/15 y 15/16 deja al Benfica en primera posición, seguido del Oporto. Tal vez esto no sorprenda, pues ya conocemos las ventas millonarias del conjunto blanquiazul en los últimos años. El Sporting de Lisboa aparece en esta tabla en la vigésima posición, muy lejos de su rival del domingo.

¿Un partido más?

Ambos equipos vienen de jugar Champions esta semana, los dragones ganaron por cero goles a tres al AS Mónaco con un doblete de Aboubakar y consigue sus tres primeros puntos. Mientras, el Sporting viene de dar buena imagen ante el Barcelona de Valverde, pero fueron derrotados por cero a uno, tanto de Luis Suárez. Ahora toca olvidar por un momento la competición europea y centrarse en la Liga NOS, en el 1 de Octubre, en el clásico.

Este domingo, el José Alvalade estará lleno hasta la bandera para recibir al líder de la actual liga, 50.000 personas animando a unos leones que, dirigidos por Jorge Jesus, intentarán que los dragones no consigan los tres puntos. Pero, como ya hemos visto, no hay en juego solo tres puntos, aparecen ganas de revancha, de demostrar quién está en mejor forma, de recordar a esos villanos que cambiaban de ciudad. Una historia interminable de rivalidad portuguesa, un clásico con mucho en juego, y es que 123 años, dan para mucho.