Jorge Jesus: "Cuando estás en Champions tienes que competir contra los mejores"

Google Plus

Jorge Jesús habla del FC Barcelona / www.sporting.pt

El estratega verdiblanco Jorge Jesus señaló que su equipo tiene la confianza de enfrentar a uno de los equipos más completos del mundo en juego posicional como el FC Barcelona este miércoles. “Sabemos que vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo. En mi opinión personal, de los mejores equipos en juego posicional del mundo. Cuando estás en Champions tienes que competir contra los mejores y no te puedes preocupar mucho de eso”.

Siempre que llegan estos encuentros se habla de cómo contrarrestar a uno de los considerados mejores jugadores del mundo, por ello, Jorge Jesus habla de las formas que tiene para neutralizarlo. “Una de las dos maneras de poder parar a Messi es con una marcación individual o con una marcación colectiva. Tal vez él se sienta peor siendo marcado individualmente porque tiene más espacio cuando es marcado de la otra forma. El fútbol tiene dos extraterrestres Ronaldo y Messi. Juegan en posiciones diferentes y por eso tal vez Ronaldo tenga más zonas de referencia, en cuanto a Messi, él juega entre sectores”.

El defensor francés Jeremy Mathieu también habló de que será un juego especial a nivel personal por haber formado parte del Barcelona en el pasado. “Es especial reencontrarme con el FC Barcelona, club donde estuve tres años. Son favoritos, pero vamos a dar lo máximo. Queremos ganar en casa. Tenemos varios jugadores que pueden resolver situaciones individualmente y en pelota parada, poseemos a varios elementos con esa capacidad y tenemos que provecharlo. Veremos como se desarrolla la partida”.

En cuanto a su pasado culé, el francés no quiso darle mayor importancia al tema enfocándose en su nueva etapa con el cuadro lisboeta. "Estoy muy feliz en este club, un poco como me sentí ene el Valencia: libre y con confianza. Para mí, eso es muy importante. Cuando me preguntan si tendría lugar en el FC Barcelona, digo que es algo que debe preguntárselo al entrenador de turno”.

El partido se disputará en el Estadio José Alvalade de Lisboa a partir de las 20:45 Hora de España. Ambos conjuntos arrancaron la competición venciendo en sus respectivos encuentros por lo que querrán prolongar la racha ganadora en la competición en una llave que también comparten con otro de los favoritos para hacerse con un cupo en la siguiente fase como la Juventus italiana.