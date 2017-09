Rui Vitória: "Aquí no hay favoritos"

Google Plus

image: slbenfica.pt

Comienza la segunda jornada de la Champions League y, como no podía ser de otra forma, los equipos portugueses deben prepararse para no dejar escapar ninguna oportunidad de puntuar. Este es el caso del Benfica, que se enfrenta hoy al Basilea y, como declaró Grimaldo en rueda de prensa: “Es un partido importante en el que tenemos que lograr los tres puntos. Confiamos en poder hacerlo”.

El jugador español aclaraba respecto a la posibilidad de participar en el partido que se encuentra bien físicamente, por lo que pasa por el entrenador la responsabilidad de elegir si finalmente juega. Con respecto al contrario, al Basilea, aclaraba: “ninguno de los dos equipos es favorito: el partido comienza 0-0 y cualquiera de los dos puede vencer”. Unas declaraciones que muestran la tensión que hay entre Basilea y Benfica, ya que ambos fueron derrotados la jornada anterior y tienen ante sí una oportunidad de oro para puntuar.

No será fácil

Rui Vitória, técnico del equipo más laureado de la capital portuguesa, era claro y conciso: “es un partido que queremos ganar, pero no va a ser nada fácil. El Basilea también merece estar en Champions League, aunque confiamos en nuestro trabajo”. Tras escuchar estas palabras, está claro que la caída en casa de la pasada jornada en el Estadio Da Luz no sentó bien entre los águias, algo que deberán remediar esta noche si no quieren tener serios problemas para aspirar a seguir en competiciones europeas.

Ante esta situación, Rui Vitória afirmaba que para los portugueses, todos los partidos de aquí en adelante serán decisivos, por lo que los tomarán como finales. Y como una buena final, el técnico hacía saber que esta noche jugarán aquellos hombres que estén capacitados para dar una mejor respuesta en el campo, siendo consciente de que el Basilea es un equipo que, según Rui Vitória, “va a querer complicar mucho el trabajo del equipo”.

Lucha por Europa

Tras la rueda de prensa solo queda esperar el encuentro. Será una bonita batalla entre dos conjuntos que necesitan los puntos y que vienen de conseguir una victoria en la última jornada liguera: el Benfica venció ante el Paços de Ferreira y el Basilea logró tres puntos de oro ante uno de los clubes más importantes de su liga, el Zúrich. Por tanto, el St. Jakob-Park albergará esta noche, a partir de las 20:45 (hora local), un duelo que puede dejar claro cuál de los dos merece seguir en Europa. Obviamente, es muy pronto para hacer predicciones, pero en las primeras jornadas se deciden muchas cosas y oportunidades como esta no se pueden dejar pasar.