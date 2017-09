Basilea vs Benfica en vivo y en directo online en Champions League 2017

Toda la información del encuentro con la previa del partido Basilea vs Benfica.

Fotografía: VI Images // Getty

El colegiado encargado de dirigir este encuentro será el escocés Craig Thomson. El árbitro británico ya ha impartido justicia en encuentros de clasificación de Europa League y esta temporada tiene en su currículum el haber arbitrado uno de los partidos más calientes del mundo: el Old Firm entre el Glasgow Rangers y el Celtic (0-2).

Fotografía: Fabrice Coffrini // Getty Images

El recinto que albergará el partido Basilea vs Benfica en vivo será el St. Jakob Park de Basilea, uno de los estadios con más historia en Europa. Inaugurado en 1954 con motivo de la Copa del Mundo, tiene capacidad para más de 38.500 espectadores y albergó la final de la Europa League 2015/16, con victoria del Sevilla sobre el Liverpool.

Atentos en el partido Basilea vs Benfica en vivo a: Mohamed Elyonoussi en el Basilea. Es la gran estrella del cuadro suizo y que el lector no se engañe con su nombre, pues es la gran esperanza del fútbol noruego. Aportará sobre todo desborde y profundidad en la banda izquierda y los expertos no descartan que sea su última temporada en suiza antes de dar el salto a una gran Liga.

Atentos en el partido Basilea vs Benfica en vivo a: Jonas en el Benfica. Pasan los años y el delantero brasileño continúa demostrando su olfato goleador. Participó en el triunfo del Benfica el pasado fin de semana ante el Paços de Ferreira y con cada partido que transcurre, el ex del Valencia sigue acreditando que es la referencia anotadora de las águilas.

Fotografía: Fabrice Coffrini // Getty Images

Por su parte, Raphäel Wicky no ha tenido problemas en reconocer la superioridad de las águilas, pero no da el choque por perdido: "No voy a negar que el Benfica sea el favorito, pero vamos a ir a por todas para lograr la victoria. No creo que la derrota contra el CSKA haya cambiado su forma de ver el fútbol, al igual que nosotros no lo hemos tras perder en Manchester", aseguraba el técnico del Basilea.

Fotografía: Fabrice Coffrini // Getty Images

En la previa del partido, Rui Vitória se ha mostrado seguro de que el Benfica pueda llevarse los tres puntos de tierras helvéticas: "Estoy convencido de que en este grupo le podemos ganar a cualquiera. No tenemos rivales fáciles ni partidos fáciles...pero sí tenemos jugadores de calidad. Conocemos muy bien al Basilea y le podemos hacer daño", advertía el técnico luso.

La última vez que se vieron las caras un equipo portugués y uno suizo fue en los octavos de final de la Champions 2014/15. En aquel entonces se vieron las casas Basilea y FC Porto. Los dragones lograron empatar en tierras suizas (1-1) y allanaron el camino para la goleada que tendría lugar semanas después en el Estádio do Dragão (4-0)

Fotografía: Patricia de Melo // Getty Images

Sin duda, el encuentro más sonado entre ambos conjuntos fue la victoria encarnada en St. Jakob Park (0-2). El equipo, entonces entrenado por el ahora verdiblanco Jorge Jesus, venció al cuadro suizo gracias a los goles de Bruno César y Óscar Cardozo.

Basilea y Benfica tan sólo se han visto las caras en dos ocasiones en partido oficial. Fue en la temporada 2011/12, también en la fase de grupos de la Champions League. De momento los lusos no saben lo que es perder contra los suizos (una victoria y un empate).

Fotografía: Jay Barratt // Getty Images

En la primera jornada, el Basilea plantó cara en Old Trafford pero acabó sucumbiendo ante la clara superioridad del Manchester United (3-0). Marouane Fellaini, Romelu Lukaku y Marcus Rashford hicieron los tantos para los red devils.

Misma situación para el Basilea. El equipo suizo es a priori la cenicienta de este Grupo A y de momento es el colista, también con cero puntos. Para el equipo helvético, el gran objetivo es dar la sorpresa y conseguir esa tercera plaza que da acceso a la Europa League.

Fotografía: Gualter Fatia // Getty Images

En la primera jornada europea, el equipo dirigido por Rui Vitória cayó de manera estrepitosa ante el CSKA de Moscú. Seferovic adelantó a los portugueses, pero una fugaz remontada con goles de Vitinho y Zhamaletdinov decantó la balanza a favor del cuadro ruso.

Partido de vital importancia para el Benfica. El equipo encarnado está en estos momentos fuera de la Champions, con una tercera plaza que no contenta a nadie en Lisboa. De momento, un partido disputado y una derrota en su casillero.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Basilea vs Benfica en vivo, perteneciente a la 2ª jornada de la fase de grupos de la Champions League. El encuentro tendrá lugar en el St. Jakob Park a partir de las 20:45 horas (19:45).