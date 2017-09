Jornada 7 Liga NOS: el Oporto se pone líder en solitario con el empate del Sporting

Google Plus

El Oporto celebra la victoria ante el Portimonense | FOTO: Web oficial FC Oporto

Llegaban el Oporto y el Sporting con pleno de victorias a esta jornada, por lo que ambos tenían la obligación de ganar para no descolgarse. Los dragones no fallaron y ganaron al Portimonense por 5-2, resultado que demuestra el poderío atacante que tienen con Aboubakar, Marega y Brahimi, que marcó un doblete. Gran comienzo de los portuenses que llevan siete victorias de siete posibles. El sábado fue el turno para el conjunto de Jorge Jesús, quienes tenían que ganar para seguir empatando con el Oporto en ese pleno de victorias, pero Rafael Costa anotó para el Moreirense justo antes del descanso. Los verdiblancos tenían que reaccionar y empataron el encuentro con un gol en propia puerta de Abarhoun. Resultado final que no deja buen sabor de boca a los lisboetas, que ven como se marchan los blanquiazules una jornada antes del enfrentamiento entre ambos.

Por otra parte, el Benfica, otro de los favoritos para ganar esta Liga NOS, ganó 2-0 en casa ante Paços de Ferreira, goles de Cervi y Jonas. Este resultado pone a los de Rui Vitória terceros en la clasificación. El otro partido del sábado sería el Estoril – Chaves, donde los visitantes dieron la sorpresa ganando por 0-2.

La jornada del domingo comenzó con la victoria contundente del Belenenses en casa del Feirense por 1-4 además del ajustado 2-1 del Guimares ante el Marítimo, que, a pesar de la derrota, se queda cuarto en la tabla gracias a su buen comienzo de liga. Aves y Rio Ave empataron a cero en el partido que cerraba el domingo. Con este resultado el equipo local continúa último en la tabla de la Liga NOS. Hubo que esperar al lunes para que terminase esta jornada. Mateus, que salió como suplente, empató a borde del final para dar un punto al Boavista en casa del Vitória de Setubal.

Con estos resultados, la séptima jornada de la Primeira Liga deja al Oporto y Spoting de Lisboa en Champions, seguidos de Benfica y Marítimo que entrarían en Europa League. Abajo, los dos equipos que perderían la categoría, si la liga terminase hoy mismo, serían el Aves y el Tondela, ambos con cinco puntos de 21 posibles.