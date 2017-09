Héctor Herrera: "Estamos convencidos de que podemos ganar en Mónaco"

Google Plus

Fotografía: Valery Hache // Getty Images

Héctor Herrera fue el encargado de ofrecer la particular rueda de prensa al partido que enfrentará este martes al Mónaco y al Porto. El centrocampista mexicano, que llegó a Portugal tras la marcha de João Moutinho precisamente al equipo del Principado, aseguró que los dragones están preparados para asaltar el Stade Louis II.

"Va a ser complicado pero vamos a ir a por todas", advertía Herrera en sala de prensa. "Somos conscientes de que no lo hicimos bien en la primera jornada ante el Besiktas, pero como ha dicho nuestro entrenador, este es otro partido. Vamos a saltar al campo convencimos de que podemos ganar al Mónaco", declaraba.

Fueron inevitables las preguntas sobre João Moutinho, ahora en el cuadro galo: "No llegué para rellenar el hueco que dejó cuando se marchó a Mónaco. Moutinho es un jugador que respeto y que fue tan importante en el Porto como lo es ahora en su equipo, pero no quiero compararme con él. Mis objetivos son otros", aseguraba el mexicano.

"No lo hicimos bien contra el Besiktas, pero este es otro partido"

Otro de los temas candentes en la temporada de Herrera ha sido la irregularidad que ha tenido en el once titular. Tras la derrota portista contra el Besiktas, el centrocampista lo ha jugado todo, en contraste con los 39 minutos que había disputado antes del choque contra el equipo turco. En este sentido, el futbolista no dudó en reconocer que ha empezado la nueva campaña por debajo de lo esperado.

"Si no juegas, no puedes saber si estás bien o no. Tengo una buena relación con el entrenador y por eso todos los que hemos comenzado la temporada en el banquillo aguardamos la oportunidad de demostrarle que se puede confiar en nosotros", admitía Herrera.

Todo apunta a que Héctor Herrera será titular contra el Mónaco. En la lista de convocados de Sérgio Conceição sólo hay tres centrocampistas aparte del mexicano (Danilo Pereira, Sérgio Oliveira y Óliver Torres) el técnico portugués parece que ya empieza a darle los galones que tuvo en temporadas anteriores.