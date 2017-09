FC Basilea - SL Benfica: en busca de la primera victoria

Google Plus

Estadio St.Jakob-Park | FOTO: UEFA.com

Vuelve la máxima competición de clubes al St. Jakob-Park y lo hace con un partido fundamental para los intereses del Basilea y el Benfica, puesto que ni los de Raphaël Wicky ni el conjunto entrenado por Rui Vitória conocen la victoria en esta edición de la UEFA Champions League. A pesar de tratarse de la jornada dos, tanto suizos como portugueses necesitan puntuar para enderezar el rumbo si quieren estar en la fase final.

Así las cosas, en la primera jornada de este grupo A, el FC Basilea cayó derrotado ante el Manchester United de José Mourinho. Los suizos no fueron capaces de controlar la pegada de los ingleses y acabaron sucumbiendo en Old Trafford por tres goles a cero. Por su parte, los portugueses, a pesar de adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Haris Seferovic, no consiguieron puntuar en el Estadio Da Luz frente al siempre competitivo CSKA de Moscú.

El Basilea, dispuesto a dar la sorpresa

Los suizos han recuperado la moral justo antes de la Liga de Campeones. Tras una racha nefasta en la Superliga Suiza por parte del conjunto dirigido por Raphaël Wicky, dónde han sumado cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, los basilienses consiguieron un meritorio triunfo el pasado fin de semana frente a un rival directo como el Zúrich (1-0) y escalaron hasta la tercera posición.

"El Benfica es el favorito"

Así las cosas, el conjunto suizo confía en conseguir un triunfo que les permita soñar con el pase a octavos de final en un grupo altamente competitivo. Sin embargo, en la rueda de prensa previa al encuentro, Wicky ha decidido ceder la presión al conjunto portugués, determinando que "el Benfica es favorito, pero hay que ir a por los tres puntos".

Wicky y Steffen en rueda de prensa | Foto: FC Basel

Además, el técnico suizo ha afirmado que será "un encuentro de gran dificultad ante un rival muy complicado". Junto a él, también ha comparecido el ariete suizo Renato Steffen, el cuál ha asegurado que "el Benfica es un club muy respetable, aunque hablar de miedo sería un error". Sin embargo, Steffen confía en que el próximo miércoles "se vea al Basilea que todos queremos ver".

Un Benfica reforzado confía en la victoria

El Benfica viaja a Basilea con la moral por las nubes tras los buenos resultados cosechados en la competición doméstica, pues el pasado fin de semana consiguió una importante victoria frente al Paços Ferreria por dos goles a cero en el Estadio Da Luz. Actualmente, el conjunto de Rui Vitória se encuentra como tercer clasificado con 16 puntos en su casillero tras las primeras siete jornadas.

La historia se repite

A pesar de ello, los portugueses no consiguieron puntuar en Europa la primera jornada y buscarán la victoria en Suiza, a la que vuelven cinco años después de disputar su último enfrentamiento frente al Basilea. En dicho partido, que correspondía a la jornada tres de la UEFA Champions League, el Benfica se impuso claramente a los basilienses por cero goles a dos, desenlace que sería fantástico que se repitiese para los intereses de los pupilos de Rui Vitória.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico portugués ha afirmado que "es la primera de las cinco finales" que tienen por delante en esta edición de la Liga de Campeones. El técnico portugués sabe de la importancia del choque aunque ha admitido que "no va a ser fácil porque el Basilea también tiene ganas de hacerlo bien en la Champions League".

Arbitrará Craig Thomson

El colegiado encargado de dirigir la contienda será el escocés Craig Thomson. El trencilla natural de Edimburgo lleva en la élite desde el año 2000 y se trata de uno de los árbitros más importantes del continente, llegando incluso a participar en la Eurocopa de 2012. Con 45 años, Thomson ha dirigido 36 encuentros de la UEFA Champions League.

Alineaciones probables FC Basilea-SL Benfica

FC Basilea (5-3-2): Vaclik; Lang, Akanji, Suchy, Balanta, Riveros; Zuffi, Xhaka; Elyounoussi, Oberlin y Van Wolfswinkel.

SL Benfica (4-4-2): Julio César; Almeida, Lisandro López, Luisäo, Grimaldo; Pizzi, Augusto, Salvio, Zivkovic; Seferovic y Jonas.