Ricardo Quaresma: "Fueron los peores 90 minutos que tuve"

Ricardo Quaresma | Foto: Besiktas

Declaraciones de Ricardo Quaresma, jugador portugués del Besiktas, a Sport TV, luego de la victoria del conjunto turco en el Estádio do Dragão (1-3) en el arranque de la fase de grupos de la Liga de Campeones:

"Conseguimos alcanzar lo que queríamos. Sabíamos de las dificultades que íbamos a tener, contra un gran equipo, que aún no había sufrido ningún gol. Estamos muy felices, conseguimos hacer lo que hemos entrenado durante la semana. Tenemos que continuar en esta forma. El FC Porto tiene un equipo muy fuerte, ha mostrado esto y sabíamos que las oportunidades que íbamos a tener, las teníamos que aprovechar. Hemos aprovechado y estamos muy contentos", dijo el extremo portugués.

Sobre su regreso al Estádio do Dragão: "Desde que soy profesional, creo que fueron los peores 90 minutos que tuve. Por mucho que intente tener los sentimientos de parte, es difícil. Seré portista por el resto de mi vida. Todo el mundo sabe el sentimiento que tengo por el Porto. Cuando estábamos viendo los grupos, sólo rezaba para que no saliera el Porto. Desgraciadamente salió, tengo que ser profesional. Tanto el Puerto como el Besiktas, son clubes donde fui feliz. Como ya he dicho, he intentado ser profesional y tener los sentimientos de parte", afirmó Ricardo Quaresma.

Sobre Sérgio Conceição, entrenador del Porto: "Creo que fue la mejor opción, el Porto hizo una buena decisión dándole el cargo. Es un gran entrenador, conoce bien la casa, trajo la mística que el Porto necesita. Como portista, espero que traiga de vuelta los títulos", concluyó.

Ahora, los dragones deben recuperarse de esta dura derrota en la primera jornada de la UEFA Champions League. Anderson Talisca (jugador del Besiktas) fue la gran figura del partido y le otorgaron el Man Of The Match.

El equipo de Sérgio Conceição se medirá al Rio Ave este domingo 17 de septiembre y su próximo rival en Champions League será el actual campeón de Francia, el AS Mónaco, en el Principado (Estadio Luis II). Los dirigidos por Leonardo Jardim igualaron 1-1 ante el RB Leipzig en el otro duelo del grupo.