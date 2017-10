Previa Trinidad y Tobago - Estados Unidos: escala en Couva rumbo a Rusia

Google Plus

Los Estados Unidos se enfrentarán a su similar de Trinidad y Tobago, este martes a las 02:00 en la ciudad de Couva por la última jornada del hexagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Se viene la fecha final del camino a la Copa del Mundo, la última oportunidad para llegar a la mayor cita orbital, y los norteamericanos no quieren perderse la fiesta al ser fieles participantes hace casi 30 años.

El rival esta eliminado, pero no deja de ser peligroso en su puesto de juez al decidir si permite que los Estados Unidos terminen con comodidad o no unas Eliminatorias de muchos altibajos, si no que lo digan los números en esta fase final.

La ‘USMNT’ quiere el Mundial como sea

La victoria ante Panamá en Orlando les dio un empujón enorme hacia la clasificación a los norteamericanos, con una memorable presentación que convence a la afición de que su seleccionado estará en la Copa del Mundo.

Sin embargo, no esta del todo confirmada la participación de los Estados Unidos en Rusia 2018, ya que deberán asegurar su boleto como visitante y ante un rival que no tiene nada que perder ni presión que sentir.

Bruce Arena podría repetir la formación que le dio éxito el viernes, con Michael Bradley teniendo más trabajo en el mediocampo para darle movilidad al balón y crear juego con Pulisic como el volante creativo.

Los jueces de los americanos

Los Soca Warriors estuvieron muy cerca de lograr un histórico triunfo ante México en el Estadio Azteca la semana pasada, pero en los últimos minutos pasaron de la alegría a una dura derrota por 3-1 que los bajó de la nube en que estaban.

Trinidad y Tobago acabará este hexagonal final en el último puesto, con solo tres unidades de 27 posibles y sus jugadores pensando si estarán en el proyecto de Qatar 2022, en esa parte es donde se quieren dar a conocer contra los norteamericanos.

Jugadores de peso como Kevin Molino, Joevin Jones o Levi García serán ejes principales y los encargados de mantener firme a un seleccionado que, por ahora, parece débil en el papel.

Historial con poderío americano

Estados Unidos y Trinidad y Tobago se han visto en varios encuentros de las fases eliminatorias en los últimos años, además de la Copa Oro y uno que otro amistoso, y en todos domina el vecino del norte.

Los norteamericanos han ganado 18 encuentros de 24 disputados, empató cuatro y perdió apenas dos, una muestra del verdadero poderío de una de las potencias futbolísticas de la confederación.

El balance de goles ha sido de 11 goles para Trinidad y Tobago frente a 39 anotaciones de los Estados Unidos.

Por Eliminatorias de la CONCACAF, fueron 20 partidos donde los trinitarios ganaron un par de ocasiones, igualaron cuatro y cayeron en 14 pcasiones.

La última vez que se vieron fue en junio de este año en Colorado, con victoria de los locales por 2-0 con doblete de Christian Pulisic.

Con Trinidad y Tobago como local, no se ven desde el 2015, en la cuarta ronda de estas eliminatorias, con empate sin goles.

La última victoria de los Soca Warriors proviene del 15 de octubre del 2008, en la tercera ronda de las Eliminatorias de la CONCACAF al Mundial de Sudáfrica 2010, donde los caribeños vencieron por marcador de 2-1 como locales.

Altas y Bajas

Bruce Arena no espera hacer muchos cambios con respecto a la nómina del viernes, por lo que podríamos ver la misma formación.

Denis Lawrence le podría dar la oportunidad a Joevin Jones de ser titular en el ataque, por demás, es probable que repita la formación que enfrentó a Mexíco.

Posibles formaciones