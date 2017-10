Dominio aplastante de los Red Bulls en casa

Google Plus

New York Red Bulls

New York Red Bulls: Robles, Perrinelle, Long, Lawrence, Adams, Davis (Muyl), Martins, Royer (Verón), Lade, Kljestan, Wright-Phillips (Bezecourt)

Los líderes de la conferencia oeste no estuvieron finos en este partido y no se encontraron cómodos en ninguna fase del encuentro. Los red Bulls dominaron, y eso se reflejó en el marcador ya que las ocasiones de peligro de los Whitecaps se resumieron en las jugadas a balón parado y de juego aéreo con pelotas colgadas al área.

Un resultado amplio que hace justicia al partido vivido en el Red Bull arena de New Jersey dado que los red Bulls se mostraron más bien posicionados y con las ideas más claras. Los canadienses parecían sin ideas y desordenados, que sólo encontraron alguna ocasión en balones largos, contraataques y centros sin ningún objetivo claro, tan sólo buscar que la parte ofensiva se tuviera que buscar la vida para crear peligro.

Según las estadísticas, el 51% de las jugadas canadienses provinieron y culminaron de la banda derecha, en las que Davies y después Ibini fueron los encargados de sortear balones a la olla. En ese aspecto, Luis Robles, el portero, demostró su gran dominio del juego aéreo, despejando con contundencia todos los balones que se acercaban a su zona. Las estadísticas de tiros nos dejan una diferencia abismal entre los equipos, con un total de 18-3 en ocasiones y 8-1 en disparos a puerta, ambos favorables al equipo local.

El austríaco Daniel Royer fue el encargado de estrenar el electrónico media hora después del inicio del encuentro con un buen zurdazo des de dentro del área tras un buen juego de pases y con asistencia final de Sacha Kljestan, seguido de una buena maniobra de Bradley Wright-Phillips en el mismo pase, dejando pasar el balón por debajo las piernas, y engañando a los defensas.

El segundo gol llegó en el minuto 57 con una buena jugada individual de Bradley Wright-Phillips, que empezó una larga carrera con el balón controlado des de la mitad del terreno de juego sin mucha oposición y culminó la jugada con una definición exquisita, picando el balón lo justo para superar la salida del portero canadiense. El décimo séptimo gol del 99 para el equipo esta temporada; sin duda, la estrella del equipo. Entre él y Royer, el primer anotador en el partido que suma un total de 12 tantos, han anotado el 57 por ciento de los goles de su equipo esta temporada.

Los canadienses intentaron crear juego después del segundo tanto local, pero ni con la insistencia del intento consiguieron encontrar su juego.

El tercero fue una obra de arte de esas que hacen disfrutar a cualquier espectador de fútbol. Golazo de Felipe en el minuto 71 con un gran disparo des de fuera del área y al primer toque, que aunque rebotó en un defensa, la enganchó con el claro objetivo de los tres palos. Sacha Kljestan dejó el balón a la frontal de área para que la enganchara Felipe, sumando así su segunda asistencia en el partido.

La conferencia este, sentenciada

Con esta victoria, los neoyorquinos dejan atrás la mala racha de casi 2 meses sin ganar, un total de 8 partidos. Se aseguran así la plaza a los Playoff’s, quedando sextos de la conferencia este con 46 puntos. Con este resultado, quedan eliminados finalmente Montreal Impact, New England, Philadelphia Union, Orlando y DC United. El equipo de New Jersey estará este año en PlayOff’s por octavo año consecutivo y acompañarán a Toronto, New York City, Atlanta, Chicago Fire y Columbus, los otros clasificados de la conferencia.

Por su parte, los Whitecaps siguen primeros en su conferencia, aunque con 1 partido más y con 3 puntos de diferencia con Sporting Kansas, el segundo clasificado. Es tan sólo la segunda derrota del equipo en 10 partidos oficiales.