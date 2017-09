New York City más cerca de su estadio

Google Plus

Estadio de los Yankees en un partido de New York City. // Imagen: New York City

Si hace unos días dábamos la noticia de que Nueva York City estaba en búsqueda de un nuevo hogar, hoy la noticia es que el club neoyorquino se prepara para presentar una licitación para construir un estadio de fútbol adyacente al hipódromo de Belmont Park.

Tanto Newsday como New York Post informaron que New York City FC presentará la oferta a la agencia estatal de Nueva York el jueves 28 de septiembre, fecha límite para las propuestas. La oferta potencial pondría al club en competencia con el plan del conjunto de NHL New York Islanders para desarrollar un arena de hockey en el sitio estatal ubicado en Long Island.

Newsday también indicó que el club de fútbol también está "mirando a un puñado de lugares dentro de los límites de la ciudad de Nueva York que prefiere sobre el sitio de Belmont", pero la organización consideró que tenía sentido presentar una oferta de Belmont dado que el estado había pedido propuestas para los lugares de deporte y entretenimiento en el parque.

Los City, que son propiedad en parte de los Yankees de Nueva York, han jugado sus partidos en casa en el Yankee Stadium en el Bronx desde que entraron en la MLS en 2015. Un conflicto de programación reciente creado por un juego de Yankees reprogramado ha causado que el partido de "soccer" contra el Houston Dynamo sea alojado en East Hartford, Connecticut.

El presidente del club, Jon Patricof, fue optimista sobre las perspectivas del estadio del NYCFC a principios de septiembre: "Tenemos varios sitios en este momento que están bajo consideración", dijo al podcast de Soccer in the City. "Algunos implican procesos públicos, algunos son privados, y creo que también estamos avanzando en lo que respecta al progreso, desde que llevo aquí en los últimos 18 meses. "