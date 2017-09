Derrick Tellez: 'once a timber, always a timber'

Google Plus

Derrick Tellez: once a Timbers, always a Timber // Imagen: Portland Timbers

"El fútbol es mucho más que un simple deporte, mucho más que veintidós tíos corriendo detrás de una pelota". ¿Cuántas veces has podido escuchar esta expresión a lo largo de tu vida? Para aquel que no ame el balompié, puede parecer una tremenda exageración. Es comprensible. Sin embargo, el mundo del fútbol y, más concretamente el del soccer, deleita cada temporada con historias dignas de un Óscar, un Pulitzer o un Nobel. Historias que, con el balón de por medio, enternecen el corazón de los más escépticos con el deporte rey hasta tal punto que no les queda otro remedio que reconocer aquello de "el fútbol es mucho más que un simple deporte". ¡Victoria!

Una labor impagable…

Si por algo se ha caracterizado la Major League Soccer en los últimos años es por su gran compromiso social. Todas y cada una de las franquicias que militan en la liga desarrollan programas solidarios y de ayuda a la comunidad: visitas a colegios u hospitales, recaudaciones para obras benéficas, campañas a favor de los más desfavorecidos y un sinfín de actividades más.

Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo, los New York Red Bulls, uno de los equipos punteros del campeonato, anunciaron la creación de un espacio sensorial situado en la tribuna principal de su estadio. Desde esa particular zona, habilitada con todas las comodidades, los aficionados autistas que deseen acudir al estadio podrán seguir los partidos en directo. Esta sencilla iniciativa permitirá que un colectivo tan olvidado como es el TEA pueda disfrutar de su deporte favorito lejos del bullicio generado en las gradas. Sin duda, un golazo a favor de la inclusión.

No obstante, en lo que a obra social se refiere, hay una franquicia que se impone por goleada a todas las demás. Los Portland Timbers parecen estar dispuestos a hacer suyo el clásico lema del Fútbol Club Barcelona: "més que un club" y, a través de la plataforma Stand Together, organizan todo tipo de actos y obras benéficas. Su particular mascota, Timber Joey, actúa como maestro de ceremonias y los miembros del primer equipo acuden puntualmente a todas estas iniciativas solidarias: desde plantar un árbol, pasando por visitar centros educativos y hospitalarios de la zona, hasta recaudar fondos a favor de la lucha contra el cáncer. ¡No hay barreras para un auténtico leñador!

Timber Joey visita a un grupo de escolares // Imagen: Stand Together

No solamente los Timbers se vuelcan con los más desfavorecidos, sino que su equipo femenino asociado, Thorns FC, también participa en estas actividades.

Savannah Jordan y Ashleigh Sykes posan con una niña hospitalizada // Imagen: Stand Together

… y un sueño hecho realidad

La última gran iniciativa liderada por la franquicia Green & Gold tiene como protagonista a Derrick Tellez, un pequeño gran guerrero, de tan solo cinco años de edad, que lucha cada día contra un tumor cerebral. Como parte de la campaña Kick Chilhood Cancer y gracias a la asociación Make-A-Wish Oregón, Derrick ha cumplido su sueño de ser uno de los porteros de la primera plantilla de los Portland Timbers en el choque del pasado domingo ante Orlando City SC.

Todo comenzó con el acto de presentación del pequeño Derrick junto al manager general de la entidad, Gavin Wilkinson, y el técnico, Caleb Porter. Tras estampar la firma en el contrato del jovencísimo guardameta, ambos aseguraron sentirse muy satisfechos con la incorporación de un jugador de la talla de Derrick. "Estamos encantados de darle la bienvenida al club y contribuir a que su deseo se convierta en realidad de la mano de Portland Timbers", señaló Wilkinson. Siguiendo la misma línea, Porter declaró sentirse "encantado con el nuevo refuerzo".

Derrick posa junto Caleb Porter y Gavin Wilkinson tras la firma del contrato // Imagen: Portland Timbers

Una vez zanjado el papeleo, a Derrick le tocó vestirse de corto junto a su hermano mayor Josue, posar para la foto oficial del equipo y entrenar bajo las órdenes de Adin Brown, el preparador de porteros. ¡Dura competencia bajo palos en Providence Park! Jeff Attinella y Jake Gleeson alucinaron con las espectaculares paradas de sus nuevos compañeros. Su puesto para la importante cita del domingo pendía de un hilo…

Derrick bate a Gleeson durante el entrenamiento // Imagen: Portland Timbers

El día de la verdad

Como no podía ser de otra manera, los hermanos Tellez llegaron a Providence Park como auténticas estrellas: en limusina y perseguidos por una legión de fans. Autógrafo por aquí y foto por allá. "¡Qué duro es esto de ser futbolista!", debían pensar ambos.

Una vez en el estadio, paso por vestuarios, con taquilla personalizada incluida, charla del míster y al césped. Finalizado el calentamiento, donde pudo sentir en primera persona el cariño de la afición y tras escuchar el himno estadounidense con el resto de jugadores, el pequeño Derrick se retiró a la grada, para disfrutar de la victoria de su equipo.

La Timbers Army homenajeó a Derrick con pancartas y cánticos en su honor // Imagen: Portland Timbers

La experiencia no acabó ahí, sino que al término de los 90 minutos, la Timbers Army quiso homenajear a Derrick junto a los héroes del triunfo que se acababa de producir. Una experiencia inolvidable, no solo para él sino también para los futbolistas con los que ha compartido vestuario. Uno de los pesos pesados en el equipo como es Diego Valeri reconoció ante la prensa: "Ha sido espectacular tener con nosotros a Derrick estos días. Estoy muy contento de haber podido regalarle esta victoria".