Evan Bush evita la goleada de New York City en el regreso de Villa

INCIDENCIAS: INCIDENTES - Partido de liga regular de la Major League Soccer entre Montreal Impact vs New York City. El partido se jugó en el estadio Saputo con una asistencia de alrededor de 18 mil espectadores.

Ambos equipos llegaban a este encuentro jugándose los puestos de play off. Los visitantes tenían como objetivo mantener su segunda posición en la tabla, y Montreal Impact seguir sin descolgarse de la sexta posición que actualmente ostenta New York Red Bulls a escasos cuatro puntos suyos.

Comenzaba el partido y todo iba como se había planeado. Mucho ritmo de balón y continuos acercamientos a sendas áreas. No habían pasado ni diez minutos de juego y la primera ocasión clara de gol llegaba por parte visitante. Shelton conduce el balón regateando a dos defensas e internándose en el área, pero un disparo flojo tras su buena jugada no pondría en apuros al meta local.

El partido tras esa jugada bajaría tanto en ritmo como en ocasiones, ya que era imposible mantener ese ritmo de juego que con el que ambos equipos habían comenzado el partido. Los minutos pasaban y el partido se volvía feo para el espectador, y los nervios de no querer perder puntos salían a relucir. Llegaba el minuto 30 y en una jugada, a priori sin mucho peligro, Harrison haría el único gol del encuentro con un magistral gol.

Empezaba a conducir la pelota Harrison escorado a banda izquierda, y una buena pared con su compañero le dejaba prácticamente solo frente al portero tras un error de marcaje de la defensa local. Harrison no solo no fallaría esta buena oportunidad, sino que haría posiblemente uno de los goles de la jornada. A partir de aquí New York City se haría dueño y señor del partido teniendo todavía dos manos a mano de Wallace que si no es por el portero local Evan Bush, la diferencia antes del descanso podría haber sido mayor. El partido llegaba al entretiempo con 0-1 en el marcador.

La segunda parte empezaba y Montreal aún no había tirado a puerta. El primer "uy" de la segunda mitad volvería a llegar de lado visitante obligando a Bush, quien fue el mejor jugador de su equipo, a actuar nuevamente. Los minutos pasaban y en el minuto 70 los locales harían por primera vez en el partido un tiro a puerta.

Jay Stucchio

Un centro lateral sería cabeceado por Mancosu como buenamente pudo, obligando a actuar al meta rival aunque sin mayor peligro. Villa entraba al terreno de juego sustituyendo a un poco acertado Wallace. No llevaba ni cinco minutos en el campo el siete de los New York City, cuando ya hacía su primer disparo a puerta. Aunque de nuevo Bush lo atajó sin problemas.

La superioridad de los visitantes a medida que pasaban los minutos era cada vez mayor. Tras una buena combinación en equipo, Villa volvía a quedarse en una situación buena y de disparó que el delantero visitante no dudo ni un segundo en realizar, aunque esta vez sin mucho peligro para el guardameta local. El delantero asturiano llevaba escasos minutos en el verde y ya se había convertido en el jugador más peligroso de su equipo. El partido terminaría con un buen desmarque de Villa a la espalda rival y un golpeo que se estrellaría en el larguero, evitando este el tan ansiado tanto del delantero en el día de vuelta tras su lesión con la selección española.

New York City conserva su segunda plaza, mientras que Montral se queda a cuatro puntos de New York Red Bulls, que son quienes marcan el último puesto de play off.