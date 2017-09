Entrevista. Ilie Sánchez: “Sporting Kansas es un equipo muy similar a los europeos”

Entrevista. IlieSánchez: “Sporting es un equipo muy similar a los europeos” || Imagen: Gerard Faiges (VAVEL.com)

En la pasada semana se disputó la final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2017, en la que el Sporting Kansas City logró su cuarto título copero, tras superar a un New York Red Bull que fue mejor, pero que no plasmó su superioridad. El equipo del Medio Oeste consiguió un nuevo título en el que dos futbolistas españoles fueron, de nuevo, protagonistas.

Con Oriol Rosell el equipo logró la MLS Cup de 2013. Dos años después, Jordi Quintillá anotó el penalti defensivo para levantar la U.S. Open Cup. Y, en esta temporada, Ilie Sánchez y Cristian Lobato han logrado un nuevo trofeo para las vitrinas del conjunto de Kansas.

Ilie Sánchez es, en estos momentos, uno de los mejores jugadores del equipo. Desde su llegada ha dado un rendimiento muy alto, ayudando al equipo a desarrollar un juego del que el entrenador es un gran amante.

VAVEL tuvo la ocasión de charlar con el reciente campeón tras lograr su primer título en Estados Unidos. Dio un repaso a su carrera, a lo que ha vivido hasta el momento en la MLS y sus objetivos para el futuro.

Pregunta. Lo primero de todo es darle la enhorabuena por el título de la U.S. Open Cup, conseguido la pasada semana ante New York Red Bulls. Es el primer título para usted como profesional, ¿Qué siente ante este hecho?

Respuesta. Ante todo darte las gracias por la felicitación. Sí que es cierto que es mi primer título como profesional, aunque también disputamos la Copa Cataluña. Un trofeo que a nosotros, los canteranos, nos hace mucha ilusión, porque tenemos la oportunidad de representar al primer equipo, la cual gané en dos ocasiones. Una sensación diferente. Sí que es verdad que igual salí más contento por ganar en cuartos o en semifinales por cómo fueron los partidos. Fuimos superiores a Red Bull en ese sentido, quizá ellos jugaron mejor que nosotros, pero creo que al final la copa es muy merecida por Sporting.

P. El partido estuvo disputado sobre todo en los primeros minutos, con un rival que estuvo muy bien posicionado y sin apenas dejar espacios. En cuanto ustedes anotaron el primer gol se les abrió un poco el camino. ¿Cómo recuerdas el partido?

R. Lo que ocurre es que New York es un equipo que nos jugó de una manera que no lo hizo nadie. Posicionó tres defensas y cinco centrocampistas, por lo que hacer nuestro juego de basculación de balón era muy difícil. Lo que teníamos que intentar era que nuestros dos extremos aprovechasen la espalda de uno de los tres centrales, para poder de forma más directa llegar a su portería. Así es como llegó el segundo gol. El primero sí que es verdad que fue algo más elaborado. A partir de ahí manejamos el resultado hasta que en el último minuto nos metieron el gol y ahí cerramos el partido.

P. Tras este primer título les queda asegurar el pase a PlayOff´s y la pelea por la MLS Cup, ¿se ven capacitados después de esto para lanzarse a los dos siguientes objetivos?

R. Nosotros, el jueves, después del partido de copa, nos juntamos y valoramos la situación que teníamos, que era muy buena. Habíamos conseguido el título y nuestro siguiente objetivo sería la primera plaza de la Conferencia Oeste. Eso nos daría una ventaja en los PlayOff´s de jugar en casa, de tener una ronda menos que los equipos que finalizan del tercero al sexto. El sábado tenemos el partido ante Vancouver Whitecpas, que van primeros, así que es una buena prueba para ver si el equipo está motivado para seguir.

P. Volvamos un poco al inicio de la temporada y a su fichaje por Sporting Kansas City. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la MLS o del equipo para decidir comenzar su aventura estadounidense?

R. Yo ya había tenido muestra del interés de Sporting Kansas City hace dos años, cuando jugaba en el 1860 München. Me llamó el entrenador, no pude salir en ese momento y, ahora en septiembre, tras rescindir mi contrato con los alemanes, me llamó de nuevo Peter Vermes. Era un equipo que ya seguía, sabía de su manera de jugar, de su gusto por tener el balón, de intentar asociarse para llegar a portería rival y al final es lo que me convence, el proyecto deportivo. Buscaba disfrutar, sentirme valorado dentro del campo, y yo creo que es un equipo que para mis características de juego nos complementamos muy bien

P. Usted fue el cuarto futbolista español en firmar por el equipo, tras Oriol Rosell, Jordi Quintilla y Toni Dovale, ¿habló con ellos antes de aceptar la oferta para que le hablasen de cosas sobre el club?

Tanto 'Uri' como Jordi dijeron buenas palabras sobre Sporting y su juego

R. Hablé con ‘Uri’ justo cuando me enteré de la opción de venir aquí este año. Él me comentó su experiencia, la idea que tenía del equipo para los próximos años… No fue determinante para decidir, pero sí que es verdad que ayuda. Yo le agradezco porque fue sincero. Una vez firmado hablé con Jordi, del cual la gente tiene muy buen recuerdo aquí, lo quieren muchísimo tanto como jugador y como persona, y también él me dijo que disfrutara. Que era un sitio que a él le hubiese gustado continuar, pero no pudo ser así. Con todo eso te haces una idea antes de empezar para valorar realmente dónde estás.

P. A nadie ya le sorprende, en este ámbito, que el 100% de los futbolistas de la península que han llegado al equipo, pertenecieron en algún momento a la cantera del FC Barcelona, y seguramente no sean ustedes los últimos. ¿Le gustaría ver a más compañeros de La Masía en la MLS?

R. Recientemente acaba de firmar Cristian Lobato y se está adaptando muy bien. Al final el míster tiene muy claro el tipo de jugador y el tipo de persona que quiere meter en su grupo y yo creo que no sólo en ‘Can Barça’ nos educan como jugadores sino también como personas. Creo que seguimos todas unas líneas de valores importantes y eso es reconocido por la gente que tiene un sentido más allá de lo que es lo estrictamente deportivo. A parte que, deportivamente, estamos dando resultados, pero es cierto que el trabajo que se hace allí en ‘La Masía’ es apreciado aquí.

P. Desde que su actual entrenador, Peter Vermes, jugó en Figueres hace más de dos décadas, se convirtió en un fiel seguidor del fútbol del Barcelona y sobre todo de ‘La Masia’. ¿Crees que el gusto por ese estilo de juego es lo que ha hecho que se fije en tantos y tantos futbolistas del filial blaugrana?

R. Seguro. Al final nuestro entrenador fue un jugador que participó en muchas ligas, muy reconocido en Estados Unidos y que sentía que podía dar el salto al fútbol europeo. De hecho fue el primer estadounidense nacido en su país que jugó en una primera división de Europa. Entonces él se ha formado como jugador y como entrenador en varios sitios, y no sólo le gusta nuestro fútbol. También tenemos jugadores muy jóvenes en nuestro equipo y que no sabemos ni de dónde han salido. Todo es gracias a su trabajo, a su grupo de ojeadores que saben perfectamente lo que él necesita. A veces sorprende con la capacidad que tiene de encontrar nuevos talentos.

P. Uno de esos casos podría ser Latif Blessing, que vino directamente directamente de la liga ghanesa.

R. Desde Blessing, Salloi (que anotó el primer gol en la final de copa), Saad. Muchos jóvenes canteranos que ahora estamos firmando como Kevin Oliveira. Esto no para. El otro día en la final este último debutó y poco a poco esos jóvenes que están pudiendo sumar minutos, reemplazaran en algún momento a los Besler, Zusi, Feilhaber, que son más veteranos. Pero bueno, estamos en un buen momento tanto veteranos como jóvenes y eso es de lo que se trata.

P. En el Barcelona usted jugó para entrenadores como Guardiola o Luis Enrique. ¿Con qué se quedas de cada uno o qué es lo que aprendió con ellos?

Tuve en etapa profesional tres grandísimos entrenadores. Aunque yo siempre he dicho que para mí fue un privilegio tener en mi primer año como profesional a Luis Enrique y quizá una mala suerte, ya que después del que yo considero el mejor entrenador es difícil poder superarlo. Creo que es un entrenador de los mejores del mundo, sin ninguna duda. El concepto que tiene del fútbol es totalmente asociativo, generar las máximas ocasiones posibles, pero sin dejar de lado el trabajo. Él te exige el 120% en cada entrenamiento y en cada partido y eso es lo que destacaría de él. Después tuve a Eusebio durante tres años, que fue el entrenador que me hizo capitán en el filial y es un entrenador que te dejaba libertad en el juego, para de esa manera sacar tu máximo rendimiento. Era un entrenador muy justo, lo que veía lo aplicaba y así el equipo quedó tercero en la última temporada en segunda división.

El caso de Guardiola y ‘Tito’ Vilanova tuve la oportunidad de trabajar con ellos pero un poco menos. Sólo cuando ellos necesitaban incorporar jugadores del filial. Guardiola, exigente a más no poder, un genio de este deporte. Vilanova, estuve poco tiempo con él, pero fue el que me dio la oportunidad de disfrutar de más minutos con el primer equipo en giras y amistosos. Era un entrenador muy directo, al contrario de lo que parecía. Te decía las cosas tal y como eran, sobre todo las malas. No se andaba con rodeos, te decía las cosas bien y las que hacías mal también te las argumentaba y ayudaba a cambiarlas.

P. ¿Qué es lo que le ha podido enseñar a usted Peter Vermes diferente a lo aprendido en el fútbol europeo?

R. Peter, una de las cosas que me ha inculcado, es tener confianza en mí mismo. Ya no sólo eso, sino también hacia el resto de los compañeros. El saber que, si una cosa está trabajada, va a salir sí o sí. Jugar con ese nivel de confianza es buenísimo para un jugador, y eso es en lo que Peter hace mucho hincapié: sin sobrepasar la línea de la humildad, saber que somos buenos. Saber que lo que hacemos lo hemos trabajado y que, si ganamos, es porque lo merecemos. Más allá de cualquier sistema, corrección técnica o táctica que me haya podido dar, es el sentimiento ese de sentirme a gusto conmigo mismo, con mis compañeros y con la idea de jugar.

P. Peter Vermes es de los pocos entrenadores de la MLS con un estilo de juego muy similar al europeo. ¿Qué semejanzas y diferencias ve usted entre ambos?

R. Si hablamos de Sporting, hablamos de muchas semejanzas con lo que se hace en España. Es un entrenador que cree en ese fútbol y que tiene resultados. Si me hablas de MLS, sí que es un fútbol que se hace distinto a España, más directo, con buenos jugadores, buenas individualidades, pero quizá con equipos menos trabajados tácticamente. En España los entrenadores y sus grupos de trabajo son de lo mejor a nivel mundial y aquí estamos en proceso, en una liga que está en crecimiento, que es el futuro, y no muy lejano.

P. En este sentido, teniendo en cuenta las diferencias, ¿qué ve que puede llamar la atención con respecto a otras ligas?

''La MLS es una liga atractiva para cualquier aficionado, nunca sabes lo que pasará en un partido''

R. Es atractiva para el espectador. Vas a ver un partido y no sabes quién va a ganar. Puede jugar el primero contra el último y no sabes qué va a pasar. Entre los viajes, que ya son muchas horas de avión y todo lo que conlleva eso. Los estadios que son espectaculares y la afición llena las campos y eso se nota, sobre todo cuando vas fuera. Después, que los presupuestos y las condiciones de los equipos son muy similares. Al final lo regula todo la liga y eso es lo que hace que haya un nivel parejo entre los equipos. Nosotros, por ejemplo, somos uno de los presupuestos más bajos y, sin embargo, estamos consiguiendo ganar con una idea de juego. Es una liga que, como aficionado, es de las más entretenidas. Da igual el equipo que juegue, siempre pasa algo.

P. Muchos consideran que desde su llegada usted se convirtió en la mano derecha del entrenador dentro del campo, siendo un pilar fundamental del equipo en el estilo que Vermes quiere para su equipo. ¿Cuál considera que es su aportación al equipo?

R. Al final he tenido un poco de suerte ya que no me he lesionado. He podido jugar todos los minutos de la temporada excepto un partido y eso hace que te crees un rol importante dentro del equipo. Aparte mi posición en el campo es por donde pasan muchas de las tareas defensivas y ofensivas, y lo que intento es ayudar al equipo. Sobre todo dar equilibrio y sentido al juego que quiere nuestro entrenador.

P. Después de varios meses en Estados Unidos, ¿cómo ve el estado en el que se encuentra el soccer y en qué cosas debería mejorar?

R. Aquí en Kansas City es espectacular. El estadio siempre lleno, aunque sean 22.000 espectadores, pero lo llenamos cada fin de semana, la gente se vuelca con nosotros. Es un lujo. El soccer aquí no es el deporte rey, pero es el futuro. Al final cada vez la gente entiende más, lo toma como una alternativa a aquellos deportes que aquí son importantes y yo creo que la liga se encarga de esto: darle esa visibilidad.

P. Usted es un jugador que se ha formado en una de los mejores academias del fútbol mundial. En base a su experiencia, ¿cree que se está trabajando bien este aspecto para ayudar a crear una base para el futuro?

R. Por supuesto, con el potencial que tiene la competición se está buscando una mejora a un medio y largo plazo. Aquí siempre se ha llevado el deporte universitario, colegio, escuela… Ahora están empezando a trabajar con academias de equipos de MLS y creo que es un gran paso adelante. Así es como se hace crecer este deporte en el resto del mundo. Aprendes a competir. En la universidad ellos no aprenden a competir al nivel que todos conocemos y eso es algo que un jugador adquiere participando en torneos y jugando en partidos todos los fines de semana. También esto te lo da el tener buenos formadores. En Sporting, desde el U-12 hasta el Swope Rangers, están compitiendo a buen nivel y sin olvidarse de que son niños y se tienen que formar. En este ámbito será importante también que los jóvenes vean que tendrán una oportunidad en el primer equipo.

P. En las últimas semanas su equipo ha firmado algunos jóvenes jugadores con un contrato de Homegrown Player. ¿Qué les diría a estos futbolistas que comienzan su carrera como profesional a una edad tan temprana?

R. ¡Que hay que correr! Que, aparte del nivel y la categoría que puedan tener como jóvenes jugadores, tienen que morder, tienen que pisar muy fuerte… intensidad. Aquí nadie te regala nada y al final se tiene que notar que eres joven. A partir de ahí, si tienes el nivel, va a salir.

P. La llamada intensidad es algo que echó para atrás a muchos de los jugadores europeos que recibieron ofertas de equipos de la MLS. Las declinaron por saber que no rendirían al nivel requerido. Claro ejemplo de ellos fue Xavi Hernández.

R. (Risas). ¡Xavi es un crack! Puede jugar donde quiera, con 35, 36, con 40. Es un jugador superdotado. Es una persona realista, entiende de fútbol como el que más. Al final es un jugador que habla si tiene un conocimiento perfecto sobre ese tema. Antes de aceptar cualquier oferta de de un equipo de una liga, se habrá visto cientos de partidos de esa competición, porque, si no, no habla. Es un enfermo de esto.

P. Desde que usted llegó a la Major League Soccer ha jugado con todos los equipos que la forman. ¿Cuál es el que más le ha sorprendido? ¿Cuál es el que más le ha gustado?

R. En mi opinión ninguno de los equipos contra los que hemos jugado han sido mejor que nosotros. Sí que es verdad que Toronto es un equipo que está haciendo una gran temporada, con una conferencia Este en la que Chicago Fire y Atlanta United -tras estrenar su estadio-, están realizando una gran temporada. En nuestra conferencia, por ejemplo, FC Dallas es un equipo muy difícil como local, que sabe adaptarse a su rival; o Houston, que en casa también son muy fuertes.

P. En Toronto está Víctor Vázquez, que está haciendo una gran temporada. Usted lo conoce muy bien. ¿Qué piensa de la temporada que está haciendo?

R. Víctor la está rompiendo. Su nivel es estratosférico. El equipo de Toronto es el mismo salvo él, y claramente su aportación se está viendo en el rendimiento en el equipo.

P. Volviendo al tema de Atlanta y los estadios: a parte del de ustedes y el de Atlanta, ¿cuál es el que más le ha impresionado?

R. Yo creo que los que más me han impresionado son los de césped artificial. Tienen la ‘manchita’. ¿Qué les cuesta poner césped natural? Tienen un estadio que se llena en todos los partidos y no paran de animar, creando un ambiente espectacular, pero tienen el césped artificial. Claros ejemplos son Seattle y Portland. Pero, aun así, la atmósfera es increíble. Portland, además, tiene una curva detrás del estadio que no paran… ¡no paran! (Risas).

P. Tras ver el buen rendimiento que usted está teniendo, unido a la progresión del soccer, ¿le han preguntado jugadores españoles cómo funciona la liga y si le gustaría venir? ¿Les aconsejaría que probaran suerte?

R. Me está pasando mucho. Muchos excompañeros y amigos que tengo en España se interesan. Incluso antes de llegar yo ya lo estaban. Ahora que estoy aquí es más fácil seguir a un amigo o compañero que en una liga que no tienen a nadie cercano. Yo siempre les cuento mi experiencia, sin querer involucrarme demasiado. Muchos amigos míos están contentos por cómo me está yendo y además se están interesando por cómo funciona esta liga. Por ejemplo recibí las llamadas de Víctor Vázquez, Cristian Lobato, incluso de Víctor Rodríguez, y les comenté que la experiencia para mí estaba siendo buena. Pero no sólo jugadores, ya que muchos entrenadores se han interesado por lo que estoy haciendo aquí, y es de agradecer.