Resumen de la semana 29 en la MLS 2017. Emoción hasta el final

Llegó el fin de la semana 29 en el fútbol norteamericano, y es que la MLS está más vibrante que nunca con varias posiciones aún por definir, y equipos que parecían desahuciados, vuelven a tener opciones de clasificarse para los partidos de ronda eliminatoria, una vez termine la temporada regular.

Empezó la jornada con un empate entre New York City y Houston Dynamo, un 1-1 que subió al marcador en los primeros 16 minutos (gol en el minuto seis gracias a Morález), y el empate lo puso Manotas para el conjunto visitante. Un partido que se frenó a nivel goleador e hizo que los neoyorquinos sufrieran el cuarto partido consecutivo sin ganar, dando esperanzas a equipos como Atlanta United, Chicago Fire o Columbus Crew, a poder clasificarse como segundos si el City sigue pinchando, y los de abajo siguen sumando puntos.

En el siguiente encuentro hubo sorpresa, y es que el líder de la conferencia este, el Toronto FC, perdió en el Gillette Stadium ante New England Revolution, en un partido que, al contrario del New York City-Houston Dynamo, se resolvió en los minutos finales, un 2-1 que tuvo la siguiente cronología: Nguyen en el 82, empate a uno en el 84 y el 2-1 en el marcador definitivo lo hizo Kamara en el 87, dando un golpe sobre la mesa, demostrando así que los revolucionarios quieren seguir aspirando a entrar en PlayOff´s, aunque los canadienses pueden permitirse el fallo, no deberían seguir concediendo puntos para llegar con el ánimo alto.

Otra de las sorpresas de la jornada tuvo lugar en el Talen Energy Stadium de Philadelphia Union, un partido en el que los locales vencieron por 3-1 a Chicago Fire, los visitantes, que llevaban una buena racha, ven frenadas, por el momento, sus aspiraciones para llegar al segundo puesto, con la posibilidad de ahorrarse la ronda a partido único.

La mayor goleada de la semana 29 corrió a cargo del DC United, los de la capital, con un estelar Mullins (autor de cuatro goles) no fue rival para un San Jose Earthquakes que fue un coladero en defensa, cabe destacar que todos los goles se marcaron a partir de la segunda mitad.

New York Red Bulls sigue en caída picada y peligra el play off para el equipo, y es que la derrota por 3-2 ante un rival directo como Columbus Crew, le hace quedarse sexto (última posición que clasifica para play off) y aumenta la distancia respecto al equipo amarillo y negro a cinco puntos. Se viene un final de temporada trépido para los pupilos de Jesse Marsch.

FC Dallas falló, los visitantes, en el día que se enfrentaban a Minnesota United, cayeron por resultado de 4-1, quedándose así a un punto del sexto puesto y a tres del quinto (ocupados por SJ Earthquakes y Real Salt Lake respectivamente). Por otro lado, los ‘loons’ tienen muy lejos el clasificarse para la ronda final de la MLS.

Otra victoria local, el Real Salt Lake venció 2-0 a Seattle Sounders, vigente campeón de la competición, que se queda a tres puntos de los Sounders, luchando por entrar en PlayOff´s.

Uno de los favoritos que no falló fue el Vancouver Whitecaps, líder de la conferencia oeste, que venció 2-1 al Colorado Rapids, colista de la conferencia oeste de la competición norteamericana, los cuales estarán deseando terminar cuanto antes la temporada, para pensar ya en el curso que viene y empezar a planificar lo que será la próxima temporada.

Sporting Kansas City, el vigente campeón de la US Open Cup, venció por 2-1 a Los Angeles Galaxy, otro proyecto decepcionante que empieza a mirar ya al 2018. Un partido controlado en todo momento por los locales, mientras que los visitantes solo lograron anotar de falta, un golazo de Alessandrini que no sirvió de nada para los angelinos.

Y otro de los conjuntos que está en auge es el Atlanta United, un equipo que desde que estrenó el Mercedes-Benz, en cinco partidos ha conseguido cuatro victorias, un empate, 19 goles a favor, tres en contra y dejando también la portería a cero en cuatro ocasiones, unos números que le han hecho escalar posiciones a los del ‘Tata’ Martino, que, pese a haber ganado 2-0 a Montreal Impact, tuvieron la mala noticia de la retirada por lesión de Almirón, el paraguayo que seguramente se pierda los últimos partidos de fase regular, veremos si llega a las eliminatorias, si su equipo se clasifica.

Portland Timbers venció por 3-0 a Orlando City, los timbers que se mantienen segundos en conferencia oeste, detrás de Vancouver Whitecaps, y que tiene encaminado el acceso a los play off, aunque no debería despistarse, porque teniendo la posibilidad de poder ahorrarse una ronda, la de partido único, seguro que lo darán todo para conseguir el objetivo.

Resumen de la semana 30

LOCAL Resultado VISITANTE Atlanta United FC 4 - 0 Los Angeles Galaxy Toronto FC 3 - 5 Montreal Impact New York City FC 1 - 1 Houston Dynamo New England Revolution 2 - 1 Toronto FC Philadelphia Union 3 - 1 Chicago Fire DC United 4 - 0 San Jose Earthquakes Columbus Crew SC 3 - 2 New York Red Bulls Minnesota United FC 4 - 1 FC Dallas Real Salt Lake 2 - 0 Seattle Sounders FC Vancouver Whitecaps FC 2 - 1 Colorado Rapids Sporting Kansas City 2 - 1 Los Angeles Galaxy Atlanta United FC 2 - 0 Montreal Impact Portland Timbers 3 - 0 Orlando City SC

Clasificación Conferencia Este

Equipo P G D E GF GC DG PT 1 Toronto FC 31 18 5 8 66 22 +34 63 2 New York City FC 30 15 8 7 51 38 +23 52 3 Atlanta United FC 29 14 8 7 63 35 +28 51 4 Chicago Fire 30 14 10 6 53 37 +20 48 5 Columbus Crew SC 31 14 12 5 48 47 +1 44 6 New York Red Bulls 29 12 11 6 43 39 +4 42 7 Montreal Impact 30 11 13 6 49 51 -2 39 8 New England Revolution 30 11 13 6 47 52 -5 39 9 Philadelphia Union 30 9 12 9 40 40 0 36 10 Orlando City SC 30 9 13 8 31 49 -18 35 11 DC United 30 9 17 4 27 49 -22 31

Clasificación Conferencia Oeste