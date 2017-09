Victoria que puede valer un 'playoff'

Google Plus

New York Red Bulls

New York Red Bulls: Robles; Murillo (Lade, min. 46), Escobar, Long (Keita, min. 68), Perrinelle, Lawrence; Davis, Kljestan (Veron, min. 59), Martins, Adams; Wright-Phillips.

Todo se daba en el Mapfre Stadium para un partido igualado por dos equipos en plena lucha por los puestos altos de la conferencia este de la Major League Soccer, y así fue, disfrutando de un encuentro con alternativas hasta el final, que si bien durante unos momentos pareció romperse a favor de los locales, volvió a tener una buena dosis de emoción con el segundo gol de Red Bulls que apretaba el marcador para los minutos finales.

Columbus se adelantó pronto, al saque de una falta lateral, magistralmente lanzada por Federico Higuain, hermano del ilustre delantero de la Juventus de Turin, que en la noche del sábado daría un recital de asistencias siendo autor de cada una de ellas de los goles de su equipo. Y es que Mensah remató a portería el mencionado saque de falta, y ya en el minuto seis Columbus Crew se adelantaba en el marcador. No duraría mucho la alegría, hasta que Sean Davis lucha un balón casi en el corner que consigue quedarse para sí y dársela dentro del área a Wright-Phillips, quien se revuelve cual magistral delantero que es y cruza el balón al palo contrario del portero.

Wright-Phillips en pugna por un balon. // Imagen: MLSsoccer

Quince minutos de juego y empate a uno en el marcador, parecía que los goles caerían uno tras otro, no fue así, pero ocasiones no faltaron. Los locales contaron con dos disparos consecutivos en una misma jugada que obligó a Robles a emplearse a fondo, a estas respondieron los visitantes, con Davis de nuevo como protagonista, con un buen disparo desde la frontal pero excesivamente centrado que Steffan consigue desviar a saque de esquina.

Tras este cúmulo de golpes infructuosos nos fuimos al descanso con tablas en el marcador y de nuevo, como ya ocurriera en el primer periodo, el electrónico no tardó en moverse. De nuevo en favor del mismo equipo que lo hizo en la primera parte. Sería Meram quien rompería el empate en una jugada que se interna en el área por el costado izquierdo para, con su pierna derecha, ponerla al segundo palo con un buen golpeo de interior que impide al portero alcanzar la pelota en su parábola.

Columbus en la celebración de un gol. // Imagen: MLSsoccer

Sin mucho tiempo para la reacción, Red Bulls recibiría otro duro golpe en forma de gol. Un tercer tanto de nuevo a balón parado, esta vez a la salida de un córner ejecutado por Higuain y rematado al primer palo por Williams y que a pesar de entrar por el centro de la portería, nada pudo hacer Robles por la cercanía del remate.

Treinta minutos tendrían los neoyorquinos para dar la vuelta a un resultado muy en contra, dos goles abajo y jugando fuera de casa supondría un esfuerzo enorme para conseguirlo. Lo cierto es que lo intentaron y muy pronto se acercaron en el resultado en una jugada del recién salido Veron, que intentando desbordar dentro del área es derribado por el defensor. Tras muchas dudas entre los colegiados, y posterior revisión por televisión, el árbitro concede la pena máxima que sería trasformada por el propio Veron.

Pugna de balón. // Imagen: MLSsoccer

El objetivo visitante se acercaba. En apenas cinco minutos había recortado un gol, parecía que lo mas difícil estaba hecho, ya solo quedaba el del empate. Sin embargo el empuje no fue suficiente, no solo eso si no que las mejores ocasiones de gol fueron locales, incluso el autor del primer tanto mandó al larguero un cabezazo de nuevo en un balón parado.

Así acabaría un igualado encuentro que deja a Columbus con pie y medio en playoffs, ya que tiene ocho puntos sobre el séptimo clasificado que marca la linea de entrada en los mismos. Por parte de Red Bulls, esta derrota le condena a seguir peleando para conseguir el sexto puesto del este, a tan solo tres del mencionado séptimo y con todavía cuatro partidos por disputar.