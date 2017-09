Previa Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy: polos opuestos

Google Plus

En el partido del domingo por la jornada 29 de la MLS, el Sporting Kansas City recibe en su casa a su similar de Los Angeles Galaxy por la Conferencia Oeste.

Duelo importante entre dos equipos históricos, con una gran afición y títulos obtenidos, pero nada de eso se compara a la actualidad que tienen en este momento, especialmente en el visitante.

Mientras el local vive buenos momentos que lo tienen de nuevo con puesto en torneo internacional y otro trofeo en sus vitrinas, el rival hace la peor campaña en su historia reciente con una nómina en exceso costosa.

Kansas sigue haciendo magia en la temporada

La victoria del pasado miércoles ante el New York Red Bulls por la final de la U.S. Open Cup no sólo le dio un nuevo trofeo al equipo del estado de Kansas sino que ratificó su condición de favorito a quedarse con su primera liga.

No solo la reciente victoria en la Copa es una muestra de su gran temporada, también el haber liderado la Conferencia Oeste durante varias fechas es una muestra de ello, y ganando el domingo podrá volver a esa condición.

Teniendo a Felihaber y a Rubio en el equipo, Peter Vermes duerme tranquilo al saber que tiene pilares en su formación titular que pueden darle un empujón al equipo y llenar los espacios vacíos como el de su goleador Gerso Fernandes.

La 'Galaxia' tiene apagadas a sus estrellas

Desde 2009, Los Angeles Galaxy han pasado a la siguiente ronda de Play-Off de la MLS, participando activamente en las finales de la liga como el gran equipo y máximo campeón que es la institución, la cual esta pasando por una época impensada.

Recordando los años entre 2006 y 2008, de nuevo viven en carne propia los malos resultados y las derrotas consecutivas, al punto que de los últimos ocho partidos, apenas ganó uno y empató otro, perdiendo el resto con la impensada marca de 19 goles en contra y dos a favor, siendo el segundo equipo con peor diferencia de gol en el año.

Ni siquiera el cambio de técnico mejoró las condiciones, y eso que tienen a jugadores de tan alto nivel como los hermanos Jonathan y Giovanni Dos Santos, éste último muy cuestionado por su bajo rendimiento por sus seis goles en la campaña, tres menos que Romain Alessandrini, el goleador del Galaxy.

Igualado historial entre fundadores

Desde 1996 que se enfrentan los antiguos Wizards contra el recordado equipo del uniforme negro multicolor, dando gran espectáculo en distintos estadios.

Jugaron 59 encuentros donde los californianos ganaron en 24 veces ante las 21 del equipo de Kansas y empataron 14 cotejos, demostrando lo igualado que han sido sus números.

Con el Sporting como local, en tres estadios diferentes con el actual Children's Mercy Park, se cuentan 30 partidos con favorabilidad para los dueños de casa con 15 victorias, siete empates y apenas ocho derrotas por cuenta de la visita.

En cuestion de goles, Los Angeles tienen mayor cantidad de anotaciones con 88 'dianas' frente a las 71 de Kansas City.

El último juego de ellos fue el pasado 24 de junio con victoria del Sporting Kansas City en el StubHub Center por 1-2.

En el corazón del país no se ven desde el 18 de septiembre del año pasado, cuando igualaron a dos goles.

Altas y Bajas

Peter Vermes tiene suspendido a Kevin Ellis, quien se suma a las bajas de Soni Mustivar y Cameron Porter, junto con las dudas sobre poner a Latif Blessing o Gerso Fernandes.

En cambio, Sigi Schmid tendrá la dura baja de Jermaine Jones por expulsión, quien se une al grupo de suspendidos con Nathan Smith, además de los lesionados Baggio Husidic, Sebastian Lletget, Robbie Rogers, Daniel Steres y Pele van Anholt.

