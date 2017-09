Yoshimar Yotún: "Quiero consolidarme aquí y hacer historia con Orlando"

Google Plus

Yotún ha disputado 5 partidos con 'Los Leones' || Imagen: USA Today Images

No muy frecuentemente se ve a futbolistas en su plenitud futbolística cruzar el charco para recalar en la MLS, pero el peruano Yoshimar Yotún así lo ha hecho. Esta semana conversó con futbolMLS.com y afirmó estar conforme con su decisión, pues es una liga que está creciendo.

El ex jugador del Malmo sueco habló, en primer lugar, de la grata sorpresa que le representó ser parte del partido con más público en la historia de la liga: “Es buenísimo. Creo que jugar con bastante público es muy lindo para un jugador y a pesar de que hubo seis goles, los gritos y el ambiente fueron dignos de un gran partido” comentó acerca del empate 3-3 ante el Atlanta United, antes de añadir: “Poder estar presente y ser parte de ese partido es algo muy lindo”.

Yotún admitió estar conforme con el resultado obtenido por haberse dado en calidad de visita, aunque la sensación que le quedó fue de haberse podido llevar algo más, puesto que se adelantaron tres veces en el marcador.

En referencia a su llegada al club, el seleccionado peruano dijo que su contratación fue muy rápida, sin embargo, hubo un proceso de seguimiento de parte del club que dirige Jason Kreis de bastante tiempo. Comentó estar contento con su adaptación al plantel: “Muchos (de mis compañeros) hablan español, otros hablan inglés. Todos tienen personalidades distintas, pero es un gran grupo y me han dado una buena bienvenida. Estoy súper contento con eso”

También respondió acerca del cambio de propuesta del equipo, que desde su llegada se ha convertido en un cuadro de intenciones ofensivas: “El profe me ha pedido eso: que me asocie más con los volantes, con los delanteros, eso era lo que le estaba costando un poco al equipo, entonces es lo que estoy tratando de aportar. Poco a poco me voy sintiendo mejor y voy conociendo más a mis compañeros y los movimientos, entonces iremos mejorando”.

El mediocampista que también jugó en el Sporting Cristal de su país, se dio un tiempo para hablar del próximo partido de su equipo ante el Portland Timbers, comentando que es un rival al que tienen bien estudiado gracias a la tecnología y que se van a analizar a sus jugadores, entre los que destaca Diego Valeri -que llega de anotar en ocho partidos seguidos-, y a sus tácticas de manera muy detallada.

Consultado por el momento actual que vive la Selección Nacional de Perú, Yotún dijo: “Estamos pasando un gran momento. En los últimos cuatro partidos hemos hecho 10 puntos, entonces eso demuestra la realidad que está viviendo la selección peruana. Estamos a poco de poder clasificar a un Mundial, que es lo que todos queremos y lo que el país merece. Nos tiene contentos que haya mejorado el contacto con pueblo peruano”.

‘Yoshi’ afirmó que uno de los grandes responsables del buen estado de forma de su Selección es su entrenador, el argentino Ricardo Gareca, que ha incorporado a muchos jugadores jóvenes y ha devuelto la confianza al plantel.

Acerca de sus compatriotas jugando en la MLS, dijo no estar sorprendido por el nivel que vienen mostrando: “Los he enfrentado en Perú y los he tenido como compañeros de selección y sabemos la calidad de jugadores que son. Alexander Callens tuvo un paso por España, se fue muy joven a Europa y es un gran central y ahora está destacando en la MLS. Igual Yordy Reyna, salió muy chico del Perú y se fue para Austria, estuvo en Alemania y ahora está en Vancouver y está haciendo las cosas bien”

Por último, habló de sus impresiones de la liga y del aprendizaje constante que vive al compartir vestuario con jugadores de la trayectoria de Kaká: “Yo pienso que cada día uno aprende algo nuevo y de cada compañero. Obviamente, Kaká es un mundialista y ha jugado en las mejores ligas del mundo, ahora tenerlo como compañero de equipo es algo muy lindo y de él se aprenden cosas buenas, como también de Antonio Nocerino y mis demás compañeros”.

"En la MLS, lo primordial es poder entrar a la liguilla"

“La liga en sí es muy buena. Hay grandes jugadores, un buen ritmo y el nivel es muy bueno. A medida que vaya creciendo, va a ser una liga muy importante”.

Yotún concluyó la entrevista indicando que espera poder entrar a la liguilla con el Orlando City y llegar a lo más alto posible: “Quiero consolidarme aquí, tratar de hacer historia con Orlando y si está la posibilidad de quedarme, sería más que bien”.