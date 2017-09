Previa New England Revolution – Toronto FC: un mar de dudas

Google Plus

Gerard Faigés (VAVEL.com)

Situación muy extraña la que se vivirá en este enfrentamiento en donde los dos equipos llegan tras haber sufrido duras derrotas. Sin embargo los equipos viven en diferentes momentos ya que unos tienen certificado al 100% su pase a la post temporada, mientras que otro parece estar en un momento de duda en el que no se sabe si caerá en el ostracismo o por el contrario, resurgirá con la posibilidad de llegar a estos Play Off´s.

Para los locales comienza una etapa de paréntesis en el que tras la salida de su antiguo entrenador, se encuentran en un momento en el que no sabe para qué dirección encaminar el proyecto en lo que queda de campaña. Sin embargo, enfrentarse al líder de la competición no parece un buen inicio… o sí.

Los canadienses llevaban varias semanas sumergidos en una racha positiva de resultados en el que les salía todo, pero en el pasado encuentro recibieron una cura de humildad por parte de su máximo rival, que le ha llevado a plantearse lo que resta de temporada sin confiarse. Su rival de hoy llega con muchas necesidades, lo que hará que pongan las cosas fáciles.

¿Entrenador nuevo, victoria segura?

La semana no ha sido fácil para el New England Revolution ya que después de seis temporadas en el club, Jay Heaps dejaba de ser entrenador del equipo. Un cambio que para algunos era necesario pero para otros no era lo que fallaba en los ‘Revs’. Los problemas defensivo por los que pasaba el equipo sobre todo en los partidos fuera de casa fue una de las circunstancias, por lo que se tomó la decisión de separar sus caminos.

El nuevo entrenador será el que hasta ahora fue Assitant Coach, Tom Soehn, el que se hará cargo hasta que finalice la actual temporada.

El equipo parecía no funcionar desde el pasado año. Una fragilidad demostrada sobre todo en los partidos como visitante, ya que en la gran mayoría de los que jugador en el Gillette Stadium, suman puntos de tres en tres. Pero puntuar sólo como local no es algo que un equipo que aspira a PlayOff´s pueda permitirse.

revolutionsoccer.com

En este encuentro tratará de aunar esfuerzos y con una nueva dinámica de trabajo durante esta semana y la circunstancia que los permite jugar como locales, quieren lograr una nueva victoria. De sumar los tres puntos ante los líderes de la competición, podría ayudarles a afrontar lo que resta de temporada y no dar por perdidos una post temporada que todavía es posible.

Para este partido habrá un futbolista que deberá hacerse con las riendas del equipo y tratar de llevarle de nuevo a la victoria. Lee Nguyen ha sido uno de los iconos del equipo en los últimos años y su falta de ritmo en algunos encuentros le ha llevado a perder importancia. Su movilidad en la media punta y su visión de juego ha sido clave en muchos de los goles de los ‘Revs’ en esta temporada.

Para este enfrentamiento el New England pierde a uno de sus jugadores más importantes, que todavía estará fuera durante unas semanas más. Se trata del centrocampista Kelyn Rowe que a finales del pasado mes sufrió un esguince en su rodilla derecha. Se estipuló que estaría de vuelta en seis u ocho semanas.

No pueden confiarse

El conjunto de Toronto FC vivió un tropiezo en esta semana tras caer goleado ante su máximo rival, Montreal Impact. Tal vez el colchón de puntos con sus rivales o la confianza del entrenador en su plantilla, hizo que por segunda jornada consecutiva realizase rotaciones en el equipo. En el anterior encuentro no pasó problemas ya que se enfrentó a unos débiles LA Galaxy, pero en esta semana el rival no era el mismo.

A la ausencia de Giovinco y Altidore sumó la de un importante futbolista como Víctor Vázquez. Esto dejó al equipo muy tocado que durante la primera mitad estuvo sumido en una falta de actitud que le llevó a recibir tres goles en poco tiempo.

En esta semana el partido será ante un equipo que llega herido y con la necesidad de ganar. Esto hará que Vanney recupere a todos sus efectivos, sino quiere que una segunda derrota ponga en peligro una más que clara victoria en la temporada regular. La posible vuelta de sus dos delanteros titulares como son Altidore y Giovinco y la fragilidad defensiva que su rival ha demostrado en muchos momentos podrá ser un punto a favor del equipo canadiense, aunque dependerán de la actitud con la que salgan al verde.

usatoday.com

Para este encuentro será importante la vuelta de uno los jugadores que a pesar de no llegar con demasiado ruido, se ha convertido en una pieza fundamental. El español Víctor Vázquez es clave en el funcionamiento del equipo, ya que además de su visión de juego y su habilidad para sacar el balón jugado, posee una gran llegada al área desde segunda línea.

Para este partido los canadienses perderán a pocos jugadores con respecta a esta pasada semana. Estos serán Benoit Cheryrou con una lesión en el gemelo de la que está en los últimos plazos de su recuperación y Nick Hagglund con un esquince en su rodilla izquierda que se hizo a finales del pasado mes.

Repetir el último enfrentamiento

Esta será segunda vez en la temporada en la que ambos equipos se vean las caras en territorio estadounidense, después haberse disputado en junio el anterior encuentro. Pero estos equipos llevan enfrentándose varios años con un bagaje claro a favor de los locales con ocho victorias, por dos de su rival. Sólo en cuatro ocasiones el resultado acabó en empate.

La última ocasión en la que ambos equipos se enfrentaron fue hace unos meses en donde New England Revolution consiguió la victoria por 3-0. En ese partido los locales se adelantaron en el marcador en los primeros minutos con un gol de Angoua. Los canadienses asediaron a partir de ese momento la portería de su rival, pero fueron estos los que lograron anotar por segunda ocasión gracias a Fagundez. En los últimos minutos, Agudelo cerró la goleada con un tercer gol.

Arbitrará Alan Kelly

El partido se celebrará en Gillette Stadium. Es uno de los pocos estadios que quedan en los que el fútbol americano y el soccer comparten terreno de juego. Además de ser el hogar de los New England Revolution, los New England Patriots de la NFL también actúan como equipo local en este estadio. Inaugurado en 2002 para reemplazar al antiguo Foxboro Stadium y que los Patriots jugasen sus partidos como local. Su capacidad es para 68.756 espectadores cuando en él se juegan partidos de NFL. Cuando se disputan partidos de los ‘Revs’, la capacidad disminuye a 20.000 espectadores, aunque en partidos importantes de soccer, se utiliza el aforo completo del estadio.

El colegiado del encuentro será el irlandés Alan Kelly, que lleva departiendo justicia en la MLS desde la temporada en la temporada 2014. Desde ese año se convirtió en uno de los árbitros más reconocidos de la competición, siendo galardonado los dos últimos años con el MLS Árbitro Del Año, además de haber dirigido varios de los encuentros más importantes. Uno de ellos fue la final de la MLS Cup 2016.

Posibles Onces