Final Lamar Hunt U.S. Open Cup 2017: la cuarta

INCIDENCIAS: Final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2017. El encuentro se disputó en el Children´s Mercy Park (Kansas City) ante 18.467 espectadores.

New York Red Bulls: Meara; Murillo, Escobar, Lawrence (Zizzo, min. 66), Long; Davis (Keita, min. 77), Adams, Kljestan, Martins; Muyl (Verón, min. 71), Wright-Phillips.

¡Saluden al campeón! No hubo sorpresa y Sporting Kansas City se impuso por dos goles a uno a New York Red Bulls en la final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2017. Con este, son ya cuatro (2004, 2012, 2015 y 2017) las coronas coperas que ostenta la franquicia de Missouri, que además empata a títulos con los equipos más laureados del torneo, Chicago Fire y Seattle Sounders.

Los goles locales llevan la firma de dos de sus jugadores más jóvenes, el ghanés Latif Blessing y el húngaro Dániel Sallói, ambos nacidos en 1996. Ninguno de los dos estaba teniendo un gran protagonismo en la Major League Soccer, de hecho entre los dos apenas suman 2000 minutos de juego, cinco tantos y un par de asistencias en temporada regular. No obstante, ambos supieron aprovechar la competición del KO para reivindicarse y dejar grabado su nombre en la historia de SKC. Para los neoyorkinos recortaría diferencias el de siempre, Bradley Wright-Phillips, ya en el tiempo de descuento. Por desgracia para ellos, era demasiado tarde.

Mención especial para la afición de Sporting Kansas City, que se volcó totalmente con su equipo y abarrotó las gradas del Children´s Mercy Park. Una vez más, el conocido como "Infierno Azul", llevó en volandas a los suyos hacia la victoria. El título es también suyo.

Dominio sin peligro

En los primeros compases del choque, Sporting Kansas City llevó la batuta del juego, moviendo el balón con criterio aunque con bastantes dificultades para batir líneas rivales y acercarse a la portería. Todo lo contrario que New York Red Bulls. Juego vertical y disparos a puerta en cuanto fuese posible. De hecho, antes del minuto 20, Tim Melia, el meta local, ya había tenido que intervenir en un par de ocasiones.

Todo se pone de cara

En el minuto 25, SKC logró "abrir la lata" por medio de Latif Blessing. Buen centro de Graham Zusi desde el flanco diestro y espectacular remate de cabeza de Blessing. Nada pudo hacer para Ryan Meara para evitar el primer tanto del encuentro. ¡Qué importante es ponerse por delante en una final!

Con la confianza que da adelantarse en el marcador, los pupilos de Peter Vermes continuaron atacando en busca de un segundo tanto que dejara muy tocados a los Bulls. Gerso Fernandes gozó de un mano a mano ante Meara al filo del descanso. En esta ocasión, el cancerbero estadounidense le ganaría la partida al guineano para alivio de los aficionados neoyorkinos desplazados a Kansas City para animar a su equipo. ¡Mientras hay vida, hay esperanza!

Tras el descanso, New York Red Bulls trató de igualar la contienda, sobre todo por medio de su delantero de referencia, Bradley Wright-Phillips. Todo sea dicho, sin demasiada claridad ni fortuna en la definición.

Con los visitantes volcados en busca del empate, Dániel Sallói, que había entrado en sustitución del lesionado Blessing, iba a lograr el segundo aprovechándose de un desbarajuste en la zaga rival. Hueco incomprensible entre centrales y mala salida del portero. Todos los ingredientes necesarios para dejar escapar una final. Debe de estar contento Jesse Marsch…

Con suspense

Ya en el tiempo de descuento, Wright-Phillips iba a lograr su tan perseguido tanto, dándole asi cierto "picante" a los últimos minutos del choque. Lo cierto es que era demasiado tarde... Como no podía ser de otra manera, Sporting Kansas City, nuevo "rey de copas" con permiso de Chicago Fire y Seattle Sounders, festejó por todo lo alto el título tras el pitido final. ¡Enhorabuena, campeones!